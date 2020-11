Alexander Ludwig de “The Hunger Games” anuncia su compromiso ¡Mira el anillo!

Alexander Ludwig (quien interpretó al Tributo Cato del Distrito 2 en la primera película de The Hunger Games) anunció en Instagram este fin de semana que él y su novia, Lauren Dear se han comprometido.

Ambos marcaron la ocasión con publicaciones en las redes sociales, incluida una serie de fotos que muestran el anillo, con la leyenda "Ricitos de oro y Bambi viven felices para siempre".

En una publicación separada en su historia de Instagram, Alexander Ludwig respondió a los buenos deseos y felicitaciones de sus compañeros de reparto y fanáticos, y agregó: "Gracias a todos por todos los increíbles buenos deseos. Sí, soy el hombre más afortunado del maldito mundo".

Alexander Ludwig y Lauren Dear anuncian su compromiso en noviembre 2020

El salto a la fama de Alexander Ludwig

La carrera de Alexander Ludwig ha sido larga con muchas paradas variadas en el camino. En 2007 dirigió la adaptación de largometraje de The Seeker: The Dark Is Rising, una de muchas adaptaciones en Hollywood que buscan competir con la franquicia de Harry Potter.

Siguió con la Carrera a la Montaña Bruja de 2009 protagonizada junto a Dwayne La Roca Johnson. Luego pasaría a protagonizar Los juegos del hambre (asesinado en la pantalla por Katniss y Peta en una de las secuencias más espantosas de la película).

Alexander Ludwig dio vida a Cato en "The Hunger Games"

Sin embargo, para muchos, el papel por el que Alexander Ludwig es más conocido es el de Bjorn en Vikings en The History Channel. El año pasado se confirmó que la exitosa serie regresaría para una sexta y última temporada, dividida en dos partes.

La serie terminó un poco en suspenso cuando el personaje de Ludwig fue apuñalado, pero aún no se confirmó ninguna muerte. Sin embargo, quedan diez episodios en la serie y está programado que regrese el próximo año.

Alexander Ludwig dio vida a Björn en la serie de History Channel

Sin embargo, Alexander Ludwing ya está preparado para su próximo proyecto y protagonizará junto a Stephen Amell la próxima serie de Starz Heels, un nuevo espectáculo que se centrará en el mundo de la lucha libre profesional independiente.

Ludwig asumirá el papel de "Ace Spade", el hermano del personaje de Amell, ambos pelean por el legado de su difunto padre en el mundo de la lucha libre profesional en una pequeña ciudad. Su personaje se describe de la siguiente manera:

La producción de esa serie está en curso, por lo que Alexander Ludwig tiene algo de tiempo antes de que suenen las campanas de boda. Deseamos a la feliz pareja muchos años juntos. Puedes encontrar más detalles de Starz Heels en La Verdad Noticias.

