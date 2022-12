Alexander Acha y el día que rapeó frente a la Virgen de Guadalupe

Al igual que Itatí Cantoral, el hijo de Emmanuel es recordado por su participación en 'Las Mañanitas a la Virgen'.

El día de hoy, lunes 12 de diciembre, se conmemora el Día de la Virgen de Guadalupe, lo que significa que millones de mexicanod visitan la Basílica de Guadalupe en la CDMX para rendirle tributo a la virgen morena. Asimismo, las televisoras transmiten programas especiales, mejor conocidos como “Las Mañanitas a la Virgen”.

Dichos programas cuentan con la participación de diversos artistas pero una de las más recordadas es la de Alexander Acha en 2020, quien dejó a más de uno con la boca abierta al aparecer rapeando frente a las cámaras de TV Azteca y desde la Basílica de Guadalupe.

Todos hablan de Itatí Cantoral, pero nadie recuerda el magistral rap en doble tempo de Alex Acha a nuestra morenita del Tepe-Jack La Virgen de Guadalupe pic.twitter.com/1bGKbrHZ83 — Morgan Reyes (@MorganReyes) December 12, 2022

Recordemos que la nueva versión de ‘La Guadalupana’ fue creada por el rapero Big Metra hace ya más de una década y fue utilizada en la banda sonora de la película ‘Guadalupe’, estrenada en 2006. Tres años más tarde, Emmanuel y el ex director de La Academia 20 Años se unen al rapero, siendo una colaboración bastante inusual.

Alexander Acha responde a las críticas

El cantante respondió a las críticas por su presentación en 2020.

Ante las críticas recibidas, el hijo de Emannuel dijo en una entrevista pasada que entendía la molestia de la gente pero que la gente debía entender que el rap no siempre es malo y que en esa ocasión no se ofendió a nadie: “El rap no está mal, es un arte y más la gente que lo improvisa… Hay que ser abiertos a los diferentes géneros, respetar a todos”.

Finalmente, Alexander Acha reveló que la nueva versión de ‘La Guadalupana’ busca instruir a las nuevas generaciones en el culto mariano: “Era una canción que había que actualizar y que se hiciera un tanto bailable, que fuera más fácil para los jóvenes que quizá no tienen ese contacto espiritual”.

¿Por qué se celebra el 12 de diciembre la Virgen de Guadalupe?

Esta es la tradición católica más importante y con mayor culto en México.

De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, el 12 de diciembre fue elegido como el Día de la Virgen de Guadalupe debido a que la historia cuenta que fue ese día cuando Juan Diego descubrió su ayate ante el obispo para presentarle unas rosas de castilla y encontró la imagen sagrada de la virgen morena.

