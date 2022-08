Alexander Acha se disculpa por decir que Nelson de La Academia "no será exitoso"

Las declaraciones del cantante causaron gran controversia en redes sociales.

Alexander Acha se convirtió en tema de conversación en las redes sociales luego de que se filtrara un fragmento de la transmisión 24/7 de La Academia que lo muestra hablando con Andrés. Sin embargo, el detalle que desató duras críticas en su contra fue que aseguró que Nelson “no será un cantante exitoso”, o al menos es lo que dicen algunos cibernautas.

Las polémicas declaraciones tuvieron lugar durante el ensayo de Andrés con el maestro Raúl Carballeda y el hijo de Emmanuel. Fue ahí donde el académico originario de Sonora mencionó que Nelson tenía grandes posibilidades de destacar en los últimos conciertos e incluso aseguró que él podría ganar la competencia.

Así se expresa el director de la Academia Alexander Acha #LaAcademia @ALEXANDERACHA pic.twitter.com/tFLswHyzSa — La Comadrita (@LaComadritaOf2) August 10, 2022

Con tal de animarlo, Alexander Acha señaló que el representante de Guatemala en La Academia no canta como él y que su registro vocal corresponde al grupo de cantantes que no logra triunfar en el mundo de la música popular. Dichas declaraciones no fueron bien vistas por los cibernautas, quienes lo acusan de tener favoritismo con Andrés.

Alexander Acha se defiende de las críticas

Ante la ola de duras críticas recibidas, el hijo de Emmanuel compartió un video en Instagram para aclarar lo ocurrido. Dejando en claro que sus palabras fueron sacadas del contexto, Alexander Acha aseguró que la plática se refería al timbre de voz de ambos académicos.

“La razón por la que se lo dije en ese momento fue porque Andrés se estaba sintiendo inseguro, preocupado de que él quería proponer algo distinto y aportar algo extra… No saquen mis palabras de contexto, no va por ahí, amor y paz”, fueron las declaraciones de Alexander Acha para defenderse de la nueva polémica de La Academia.

¿Cuándo es la gran final de La Academia 20 Años?

Nelson, Mar, Cesia, Rubí y Andrés competirán por ganar el premio de un millón de pesos y la oportunidad de trabajar con la disquera Sony Music.

La Verdad Noticias te mencionó con anterioridad que la gran final de La Academia 20 Años se llevará a cabo en dos partes, mismas que serán transmitidas el próximo sábado 13 y domingo 14 de agosto por la señal de Azteca Uno en punto de las 8pm (Hora CDMX).

