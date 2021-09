Alexander Acha se declara en contra del aborto y le llueven críticas

Hace unos días México tuvo un momento histórico al declararse oficial la despenalización del aborto, algo en lo que muchos no estuvieron de acuerdo, especialmente algunos famosos conservadores, siendo ahora el cantante Alexander Acha quien está envuelto en polémica por sus recientes comentarios.

Durante una protesta provida ante la SCJN exigiendo la reversión de la ley, el cantante fue visto participando, lo que generó muchas críticas por la postura del artista, quien incluso refirió que no se trata de un tema de religión, sino de algo científico.

Apenas hace unos días, el actor Eduardo Verastegui fue duramente criticado al relacionar el temblor con el aborto, alegando que el desastre natural se creó por la despenalización del aborto el pasado 7 de septiembre, sin embargo ahora es Alexander Acha quien está en contra de esta ley.

Alexander Acha se declara anti aborto

El cantante transmitió las protestas en su Instagram

Ayer 13 de septiembre se realizó una protesta en las afueras de la Suprema corte de justicia de la nación, donde uno de los personajes que destacó fue Alexander Acha, quien a través de su cuenta de Instagram se proclamó en contra del aborto e incluso dio su opinión al respecto.

El cantante declaró que las mujeres no merecen ir a la cárcel por abortar, pero el bebé tampoco merece ser condenado a pena de muerte (refiriéndose al aborto), además de decir que no se resuelven problemas como el machismo, embarazos no deseados, la adopción o la infancia en situación de calle.

Alexander y otros famosos rechazan la ley de aborto en México

El cantante causó mucha controversia tras sus comentarios

Además de Alexander Acha y Eduardo Verastegui, otro famoso que +se proclamó en contra fue Ernesto D’Alessio siendo fuertemente criticado, principalmente por el hecho de que al igual que los dos antes mencionados son hombres que se sienten con la libertad de elegir sobre la mujer.

Mientras tanto, Alexander Acha ha mantenido un perfil bajo tras sus declaraciones contra el aborto, pues incluso sus fans han arremetido contra él por sus declaraciones, pues consideran que su postura no es la correcta y está siendo injusto con los derechos de las mujeres.

