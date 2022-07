Alexander Acha promete defender a los participantes de La Academia

El cantante Alexander Acha ha estado muy activo como director en la actual entrega del reality show La Academia, pues se propone ser un intermediario entre los alumnos y los jueces. Por este motivo tuvo más de un polémico desacuerdo con la jueza Lolita Cortés.

Esto es ocasionado porque para el director, las críticas de los jueces a veces son demasiado agresivas y personales hacía los participantes. Alexander Acha afirmó ante Shanik que estas críticas no deben relacionarse con el aspecto físico, personalidad, orientación sexual etc.

Aclara que eso no signfica que no les puedan decir ningúna crítica, solo que deberían ser más constructivas que destructivas:

“Si hay una diferencia al decir: ‘Tu actuación fue una vergüenza, porque no ensayaste’, y otra cosa es decirle: ‘Eres una basura, no sirves’”.

Alexander Acha enseñará a sus alumnos a defenderse de los jueces

Alexander Acha protegerá a los alumnos de La Academia de los jueces.

A Alexander Acha no se le hace justo que realicen esas críticas sobre los alumnos para generar más raiting, pues los están humillando, algo muy diferente a guiarlos para convertirse en cantantes talentosos. Te damos más información de La Academia en La Verdad Noticias.

“No permito que les digan: ‘Estás horrible’. El alumno vino a que critiques su presentación, no sus rasgos físicos, por eso les enseño a alzar la voz cuando pisotean su dignidad. Al público no te lo ganas por lástima, sino con tu talento”, concluyó.” dijo.

¿Alexander Acha quiere tener más hijos?

La familia de Alexander Acha.

En la misma entrevista, el famoso Alexander Acha habló un poco sobre su vida personal y ante la pregunta sobre si quería tener más hijos confesó que si intentó tener más hijos, pero solo logró tener dos y se conforma por ser designios de Dios.

Además, afirma que no cree que la inseminación artificial o la renta de un vientre sea lo mejor, ya que un nacimiento no debe realizarse al azar. Aunque el año pasado Alexander se delcaró en contra del aborto, aprovechó para aclarar que aunque sea cristiano no juzgará a ningún alumno por su orientación sexual.

