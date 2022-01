Alexa Nikolas de Zoey 101 asegura que Jamie Lynn Spears miente en su libro

La actriz ha revelado anteriormente que la hermana de Britney Spears le hizo daño en el pasado/Foto: E! Online

Jamie Lynn Spears está en medio de la controversia a sólo unos días de que se publique su nuevo libro “Things I should have said”, donde presuntamente ella hablará de lo difícil que ha sido su vida al vivir “a la sombra” de su famosa hermana mayor, Britney Spears.

Sin embargo, la “Princesa del Pop” ha criticado el libro de su hermana, debido a que en él muestra a la cantante como una persona “loca” y “fuera de control”. Por lo que Britney asegura que Jamie Lynn solamente está tratando de colgarse de su fama, como supuestamente lo ha hecho por años.

Ante estas especulaciones, la ex actriz de Zoey 101, Alexa Nikolas, quien interpretó el personaje de Nicole durante las dos primeras temporadas de la serie, y que ha revelado varios abusos que vivió al trabajar con Jamie Lynn, afirma que su ex compañera está mintiendo en su nuevo libro.

Alexa Nikolas arremete contra Jamie Lynn Spears

Alexa asegura que el libro de Jamie Lynn solo tiene mentiras para perjudicar a Britney/Foto: The Recent Times

Alexa Nikolas escribió a través de su cuenta de Instagram su opinión sobre la situación de las hermanas Spears, afirmando que la protagonista de Zoey 101 en realidad ha escrito mentiras para su beneficio:

“Recibí muchos mensajes acerca del nuevo libro de Jamie Lynn Spears. Estaba muy sorprendida de verla mentir ahí. Recientemente pensé cuando estábamos bien después de que ella me usó en su video musical de ‘Zoey 101’ para que ella luciera mejor”, expresó.

La artista compartió que “una vez más sentí que Jamie estaba siendo falsa. Su acercamiento de repente se sintió realmente poco sincero. (...) No tengo idea de lo que está pasando allí con ella, pero no quiero tener absolutamente nada que ver con eso”.

Además, Alexa compartió un ‘regalo’ que Jamie Lynn supuestamente quería darle, lo cual lo llamó un “Movimiento típico para que un acosador juegue la carta de víctima/gaslight a otros mientras miente directamente”.

Jamie Lynn Spears y su pleito con Alexa Nikolas

Alexa ha revelado lo mal que la pasó al participar en la serie/Foto: Unicable

Como te hemos dicho en La Verdad Noticias, Alexa Nikolas asegura que abandonó la serie de Nickelodeon debido a que fue víctima de bullying por parte de Jamie Lynn e incluso de la propia Birtney Spears; además del acoso que vivió por parte del productor Dan Schneider.

Por lo tanto, la actriz compartió que cualquier cosa que mencione sobre ella en el libro de Jamie Lynn Spears, es mentira. “Es triste ver a alguien que no cambia después de todos estos años (...) Quisiera regresar el tiempo y decirle a mi yo de 12 años que tiene mucha suerte de no tener una amiga como ella, eres mejor sin ella, no necesitas a gente tóxica en tu vida y te mereces algo mejor”.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!