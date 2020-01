Alexa Dellanos se defiende de las burlas de Alicia Machado (VIDEO)

Alexa Dellanos ha logrado popularidad en las redes sociales, debido a los cambios drásticos que ha tenido en su físico, volviéndose más hermosa que nunca, sin embargo, una de las ex participantes de belleza hizo fuertes críticas en contra de la hija de Myrka Dellanos.

Recordamos que Alicia Machado causó revuelo en las redes sociales al dar su punto de vista con respecto al físico de Alexa Dellanos, la actriz venezolana dio polémicas declaraciones sobre la celebridad de Instagram.

Sin embargo, las críticas de los internautas no se hicieron esperar, incluso Alexa Dellanos decidió defenderse de las burlas de Alicia Machado enviando un contundente mensaje.

Cabe mencionar que Alicia Machado se presentó en un programa de televisión para ofrecer unas disculpas a Alexa Dellanos, pues el comentario que hizo fue para prevenir a las mujeres en hacerse cirugías estéticas.

A través de la cuenta oficial de Instagram del programa “El Gordo y la Flaca”, compartieron el video que realizó Alexa Dellanos sobre las críticas que ha recibido por parte de Alicia Machado.

“Somos de diferentes temporadas...Lo que ella publicó fue algo muy feo… Yo jamás he mentido o he dicho algo para que alguien hable mal de mi… Yo no voy a hablar mal de ella no voy a ser lo mismo.

ALEXA DELLANOS SE DEFIENDE DE LAS BURLAS

Tras el video que compartió Alexa Dellanos, los usuarios han opinado al respecto mencionando que estuvo en lo correcto la chica fitness en defenderse, mientras que otros internautas comentaron que la joven está demasiado operada y que Alicia Machado solo dijo la verdad sobre las cirugías de la modelo.

La chica fitness de igual forma decidió contestar a los mensaje en las redes sociales, expresando su enojo en contra de las burlas que hizo Alicia Machado por las cirugías que se ha realizado Alexa Dellanos.

“La única pobre es la @machadooficial que tiene que usar mi nombre y personalmente atacarme para sentirse mejor”.

