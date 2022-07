Alexa Dellanos luce sus encantos a través de un coqueto bikini negro

La hija de Myrka Dellanos derrochó sensualidad en nuevas fotos y videos para Instagram.

Alexa Dellanos despertó las más bajas pasiones de los caballeros al presumir el espectacular cuerpazo que posee a sus 28 años de edad a través de un coqueto, diminuto y entallado bikini negro que deja muy poco a la imaginación de todo aquel que la mire.

En la serie de fotografías y videos compartidos en su cuenta de Instagram podemos ver a la joven influencer y modelo posar frente al espejo mientras es maquillada por el staff. Sin embargo, el detalle que fascinó a sus seguidores es que se tomó el tiempo para modelar su atuendo de una manera muy coqueta frente al lente de la cámara.

Tal y como se esperaba, la sexy colaboración de Alexa Dellanos en el desfile Pinkmelon Swimwear no pasó desapercibida para los cibernautas y en tan solo unos días logró superar los 256 mil likes en Instagram. Esta no es la primera vez que enloquece a más de uno con su cuerpazo, pues días atrás modeló un bikini de estilo cut out que resaltó su belleza.

Alexa Dellanos derrocha sensualidad en Instagram

Desde Instagram, la hija de Myrka Dellanos presume el cuerpazo que posee.

Alexa Dellanos goza de gran popularidad en el mundo digital y una prueba de ello es que su perfil oficial de Instagram cuenta con más de 9.6 millones de seguidores, quienes día a día se deleitan la pupila con las sensuales fotografías y videos que comparte sin pena alguna.

No se puede negar que la hija de Myrka Dellanos ha sabido presumir el espectacular cuerpazo que posee a través de diminutos y entallados atuendos, mismos que logran hacer suspirar a miles de caballeros y que la vuelven tema de conversación en las redes sociales.

¿Cuánto mide y pesa Alexa Dellanos?

La joven modelo e influencer es considerada una de las mujeres más sensuales de las redes sociales en Latinoamérica.

Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, diversos sitios especializados aseguran que Alexa Dellanos mide 1.57 cm de altura y pesa aproximadamente 54 kilos. En lo que respecta a sus medidas corporales, estas son 85 cm de busto, 62 cm de cintura y 87 cm de cadera.

Fotografías: Redes Sociales