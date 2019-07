Alexa Dellanos con MICROTANGUITA calienta el Instagram ¡Súper HOT! (FOTOS)

Alexa Dellanos, es la escultural y sexy hija de la conductora de Televisión Myrka Dellanos, que recientemente viene elevando la temperatura de los usuarios de Instagram con sus ardientes poses.

Resulta que la joven Alexa no deja de sorprender a sus seguidores, pues aprovecha cualquier momento para presumir su estilizada figura, la cual esta volviendo locos a sus fans.

Al parecer para Alexa Dellanos su lugar favorito para mostrar su cuerpo es la playa, lugar donde deleitó a los presentes al igual que sus fans en su cuenta de Instagram con unas poses que nadie ha pasado desapercibida.

Con las atrevidas imágenes ha dejado con la boca abierta a casi más de un millón de sus seguidores en Instagram y ha demostrado que ha heredado toda la belleza de su hermosa madre.

Recientemente Alexa Dellanos se hizo una candente sesión fotográfica con sus diminutos bikinis, ya que la podemos apreciar lucir dos, mismos modelos pero en colores diferentes, en azul y blanco.

En una de las publicaciones escribió la sexy rubia las siguientes frases: “1 o 2? ?” y “Living my best life” (viviendo mi mejor vida)”, mientras que las imágenes están acumulado más de 46 mil likes en donde sale con su bikini blanco y más de 32 mil con su bikini azul, y no podían faltar los cientos de halagos.

Por otro lado algunos comentarios que se logran leer en la publicación son: “Hermosa mi amor”, “Omg, beautiful”, “Nice hermosa”, entre muchos otros que podían interpretarse como piropos.

Cabe destacar que Myrka Dellanos no se queda atrás, pues recientemente acaba de cumplir sus 54 años, confesando que luce y se siente de maravilla, por eso se lució también en bikini en su viaje por diferentes lugares como Marruecos, España y otros rincones que están alegrando la vida de la presentadora que nos ha mostrado cada rinconcito a través de sus redes sociales.

