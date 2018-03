Alexa Dellanos, causa furor al posar en diminuta tanga

Alexa Dellanos es una joven de 24 años que ha logrado llegar a más de 14 mil me gusta gracias a una imagen que deja poco a la imaginación. La hija de la presentadora Mirka Dellanos, se ha caracterizado por generar polémica ya que constantemente sube imágenes provocativas, por su diminuta tanga.

En esta ocasión no fue diferente, pues en el programa del “Gordo y la Flaca” mostraron una instantánea que dejó poco a la imaginación, no obstante, el resultado no fue el esperado pues las críticas no se hicieron esperar.

Dentro de los comentarios pueden leerse: “Se le fue la mano con el Photoshop”; “horrible parece, una deformación del cuerpo”; “tantas cirugías y siliconas, se ven horribles”; “horrible ese cuerpo, se le fue la mano con tantas cirugías”; “¡puro Photoshop! Es bonita y no tiene necesidad de hacerlo”; “¡desproporcionada por completo! ¡Qué pena!”

Y es que la imagen divulgada muestra a Dellanos posando frente al espejo y sólo porta una tanga color negro y un sostén de encaje que deja poco a la imaginación.

Otra situación que provocó la crítica, es que a finales de 2017, Alexa había anunciado un nuevo comienzo en el camino de la fe, al convertirse al cristianismo; razón por la que ya no mostraría su cuerpo en redes sociales, acción que no ha llevado a cabo.