Alex Strecci reconoce su alcoholismo y su problema con las mujeres

Alex Strecci de 26 años de edad admitió en un video de YouTube su alcoholismo y su problema con las mujeres y que busca entrar a una nueva etapa en su vida dejará el alcohol, dejará de ser mujeriego y creará otro tipo de contenidos.

El contenido que publica Alex Strecci se enfoca principalmente en alcohol, sexo y mujeres por eso nos llegó de súper sorpresa la noticia que nos dio en su canal.

"Viendo mis videos, me di cuenta que ya no me estaban gustando. Todos y cada uno de mis videos eran de exactamente lo mismo, tocando los mismos temas: sexo, alcohol y mujeres”.

Alex Strecci dijo que no quitará su sello de los nuevos videos pero que está seguro que tiene muchas cosas buenas que ofrecer además de los temas mencionados anteriormente.

NUEVO VIDEO ----> "UNA NUEVA ETAPA EN EL CANAL".



De verdad, espero que les guste, que lo disfruten, que me entiendan y que le den RT RT RT RT a este tweet.https://t.co/abFmK2TCNA — Strecci (@AlexXxStrecci) 9 de enero de 2018

"Tú no tienes por qué estar viendo a un alcohólico tomar durante 12 o 15 minutos en un video. Tú mereces ver un video que valga la pena", Alex Strecci.

Alex Strecci le pidió a sus fans que una oportunidad en esta nueva etapa rumbo a una nueva versión de él.

Me siguen llegando MUCHOS buenos deseos de su parte.



No cabe duda de que son LO MÁS CHINGONES.



— Strecci (@AlexXxStrecci) 9 de enero de 2018

El video de la noticia sobre el ‘adiós a su alcoholismo’ supero el medio millón de reproducciones en menos en un día y los comentarios en las redes sociales del youtuber están llenos de felicitaciones de los fans de Alex Strecci.

Evidente coqueteo entre Danna Paola y Alex Strecci

La cantante mexicana, Danna Paola de 22 años de edad, pudo tener un amor con Alex Strecci, estos rumores trascendieron en las redes sociales.

Danna Paola y Alex Strecci

Durante los MTV MIAW 2016, Alex Strecci le jugó una broma a Danna Paola al robarle un beso en el escenario. Aunque en ese momento ella reaccionó muy molesta y le propinó una cachetada, todo parece indicar que la comunicación entre ellos es muy fuerte.

Danna Paola y Alex Strecci beso

Ambos mantienen contacto a través de Twitter y se envían cariñosos mensajes.

Hoy amanecí más enamorado de @dannapaola. ❤️ — Strecci (@AlexXxStrecci) 12 de septiembre de 2017



Los más recientes dicen: "Hoy amanecí más enamorado de @dannapaola" y ""Me haces sonreír @AlexXxStrecci".

entre Danna Paola y Alex Strecci beso romance

Danna Paola y su relación con un hombre casado

Por otra parte Danna Paola está atravesando un momento complicado. Según amistades de la famosa recientemente salió de una fuerte depresión, esto luego de haber andado con su compañero David Chocarro, de 37, a quien conoció en la telenovela La doña.

Escándalos de Alex Strecci

Alex Strecci se burló e insultó del actor Gabriel Soto de 42 años de edad, con un estilo irreverente que lo ha caracterizado en sus vídeos de YouTube, Strecci se le fue a la yugular a Gabriel Soto.

“Un ejemplo claro, Gabriel Soto saca un disco y aunque sea el galán de telenovelas que todos aman, pues es una mierda como músico… ¿No vieron ese programa cuando hizo playback?, entonces analízalo, no por ser galán de telenovelas la gente va a escuchar sus rolas, pregúntenle si va volver a sacar otro disco”,y algo le hizo a su esposa (Geraldine Bazán), ¿no?. declaró.

#damianbecker @caerententacion @televisa @univision Una publicación compartida por gabrielsotoborja (@gabrielsoto) el Oct 26, 2017 at 12:29 PDT

Hace un par de meses el líder de la banda de rock urbano Lola Club fue arrestado injustamente en Guanajuato, cuando manejaba su auto, ahora el cantante se burla de ese mal momento, aclara lo que sucedió y lo toma con filosofía.

Alex Strecci se caracteriza por hacer contenido polémico en YouTube y sus fanáticos esperan ver la nueva y mejorada etapa del popular blogger.