Alex Rodriguez y Jay Z protagonizan una noche de fiesta y descontrol 

Todo parece indicar que Alex Rodriguez no pierde una oportunidad para demostrarle al mundo que sigue adelante con su vida, tal como lo hizo su ex Jennifer Lopez, por lo que el ex beisbolista sigue dando de qué hablar en el medio de los espectáculos.

De acuerdo con información del portal Sputnik, la estrella del béisbol parece vivir de fiesta en fiesta, lo cual quedó demostrado en su última fiesta en los Hamptons en compañía de su amigo Jay Z fue más alocada de lo habitual, según la prensa rosa.

El expelotero parece estar disfrutando de su soltería y aprovechando para asistir a todas las fiestas de los Hamptons. La última fiesta en donde fue visto fue la del magnate Richie Akiva, que disfrutó en compañía de su amigo Jay Z, de acuerdo con el portal especializado Page Six.

Alex Rodríguez la armó en grande

Alex Rodríguez cntinúa su vida sin J Lo

En la fiesta, a la que el deportista llegó en helicóptero, también se encontraba Beyoncé, la modelo Winnie Harlow, James Harden, Lil Baby, Kid Cudi, Lil Uzi Vert, Travis Scott, Jon Bon Jovi y el colombiano J Balvin, entre otros.

Ese mismo fin de semana, A-Rod asistió a otra fiesta, pero esta vez ofrecida por el magnate Michael Rubin. La exestrella de los Yankees de Nueva York fue visto rodeado de un "grupo de bellezas".

Estas continuas celebraciones han sido interpretadas como una manera de vengarse de su exprometida Jennifer Lopez, que tras la ruptura comenzó una nueva relación con el actor y director Ben Affleck, con quien la cantante estuvo comprometida hace más de 10 años.

Alex Rodríguez continúa en el proceso

Alex Rodríguez y Jennifer López

La separación fue un duro golpe para el beisbolista, según algunos allegados a Rodriguez. Al menos lo ha sido a nivel social, ya que se ha quedado fuera de la lista de invitaciones de varios eventos para no incomodar a la nueva pareja; Lopez y Affleck.

Mientras, la diva del Bronx se encontraba en la finca de su novio ubicada cerca de Water Mill. La pareja se vio muy amorosa mientras paseaban por el área y de inmediato desataron los comentarios en redes sociales.

