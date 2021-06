Parece que Alex Rodríguez está tomando lecciones de Jennifer Lopez y está saliendo con su ex. A-Rod y su ex esposa Cynthia Scurtis pasaron el rato durante un entrenamiento el sábado. Fotografías de su encuentro fueron compartidas en una historia de Instagram desde el perfil de Rodríguez, con un curioso mensaje.

“Cynthia es una mamá de clase mundial para nuestras niñas… ¡¿¡¿Envolviendo hielo?!?!?! LOL”, bromeó junto con imágenes de Cynthia ayudándolo a congelarse la pierna en el gimnasio. En otra foto, A-Rod sonríe con su brazo alrededor de los hombros de Cynthia.

Los ex esposos se casaron en 2002 y son padres de hijas adolescentes, Natasha y Ella. Cynthia solicitó el divorcio en 2008 y finalizó dos meses después. Desde entonces, Alex Rodríguez se mudó y él y J.Lo estaban *así* de cerca de casarse antes de su inesperada separación en abril.

Alex Rodríguez y J-Lo se separaron en abril

Alex Rodríguez se reúne con su ex esposa Cynthia Scurtis tras romper con J-Lo.

La ex yanqui de Nueva York y Jennifer Lopez, quien firmó un contrato millonario con Netflix recientemente, rompieron su compromiso oficialmente en el mes de abril luego de intentar resolver sus problemas. "Nos hemos dado cuenta de que somos mejores amigos y esperamos seguir siéndolo", dijeron en un comunicado a la revista People.

Alex Rodríguez también se abrió recientemente en su historia de Instagram sobre cómo adaptarse a la vida como soltero. "Estoy a punto de dar un paso hacia un nuevo comienzo en mi vida", escribió. "Todo lo que no me sirve está desapareciendo de mi vida", sentenció el ex de J-Lo.

Jennifer Lopez salió con Ben Affleck

Alex Rodríguez se reúne con su ex esposa Cynthia Scurtis tras romper con J-Lo.

Jennifer Lopez está saliendo con Ben Affleck tras 17 años de ruptura. Aparentemente, a A-Rod no le importa porque cuando le preguntaron sobre Bennifer en un video publicado por Page Six , simplemente respondió "Go Yankees". JAJAJA. Ben es un gran fanático de los Boston Red Sox y para todos los novatos del béisbol, son grandes rivales.

Entonces, ¿qué pasará a continuación en la saga de Jennifer López / Alex Rodríguez / Ben Affleck / Cynthia Scurtis? No tenemos ninguna pista, pero La Verdad Noticias estará aquí para informarte lo que suceda con esta singular historia de famosos que visitan a sus ex luego de una separación.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.