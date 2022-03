¿Alex Rodriguez está enfermo? Con un video pidió ayuda a sus fans. Foto: mx.hola.com

Alex Rodriguez es conocido por ser uno de los grandes ex jugadores de baseball, pero también por ser el ex de Jennifer Lopez, y ahora y sin rodeos, el famoso reveló con un video cuál es el problema de salud que está dañando su día a día.

En La Verdad Noticias te revelamos que Alex pasó triste la navidad pasada, pues JLo lo abandonó en esa época, ya que meses antes habían terminado y ella para ese entonces ya estaba en los brazos de Ben Affleck.

Anteriormente te contamos cuando Jennifer López y él confirmaron su separación; sin embargo, ahora te diremos qué le está pasando al ex deportista.

Alex Rodriguez pidió ayuda ¿Qué mal de salud sufre?

El ex de JLo publicó un video en su cuenta oficial en Instagram donde pidió consejos a sus fans para enfrentar un duro problema de salud con el que ahora tiene que lidiar, según contó, al despertar no es capaz de ver sus mensajes ni correos, algo que contrasta, indicó, con la excelente vista que tenía en el 2010 y 2015.

Ante esto, el ex deportista mostró realmente una gran preocupación, pues señaló:

“...ni siquiera sé distinguir si tengo mi blackberry o mi Iphone."

Y tras esto, decidió preguntar a sus fans:

"Número uno, ¿les ha pasado esto? Y número dos, ¿me dan alguna sugerencia de qué hacer para que mis ojos estén bien?, gracias.”

Como era de esperarse, sus fans no se limitaron en mandarle miles de sugerencias para que cuide su vista, algunos le pidieron que coma mucha zanahoria, otros que vaya al doctor e incluso hubo quienes le indicaron que podría necesitas lentes para leer y que el desgaste de su visión podría ser a causa de su edad.

¿Por qué terminaron Jenifer Lopez y Alex?

JLo y Alex. Foto: elpais.com

No existe una declaración oficial, pero muchos aseguran que aun cuando JLo aseguró que jamás supo que, si le fue infiel o no, el famoso ex deportista tiene tan buena fama de infiel que simplemente ella no podía confiar en él como pareja.

Conoce más sobre este famoso leyendo ¿Alex Rodriguez extraña a JLo en su primera Navidad soltero?

