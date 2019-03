¿Alex Rodríguez engañó a Jennifer Lopez con una modelo?

Tal parece que luego de la pedida de mano de Jennifer Lopez, han especulado que el ex beisbolista Alex Rodríguez tiene una relación sentimental con la modelo Jessica Canseco.

Y es que todo se debió a las fuertes acusaciones que ha realizado su ex marido de la modelo, el beisbolista cubano José Canseco, él asegura que Jessica tiene un romance con el prometido de Jennifer Lopez.

Recordamos que el pasado fin de semana Alex Rodríguez sorprendió a la cantante Jennifer Lopez organizando un encuentro íntimo y romántico para darle un anillo de compromiso.

Aunque la pareja días después compartieron diversas fotos de cómo fue el emotivo momento entre ambos, pero José Canseco al ver que su ex compañero y la cantante Jennifer Lopez se comprometieron, decidió romper el silencio y revelar en las redes sociales que Alex Rodríguez le fue infiel a la cantante con su ex esposa.

Y es que en las redes sociales se han filtrado los mensajes que José Canseco ha enviado a Alex Rodríguez para enfrentarlo y decir la verdad sobre la infidelidad de él con su ex esposa, el jugador le ha dicho que quiere que ambos tengan un desafío de polígrafo para saber la verdad.

Mientras que la modelo decidió enviarle un contundente mensaje asegurando que los comentarios que ha realizado su ex marido son falsos.

"Falsas acusaciones que José está haciendo. No son verdaderas", "Estoy segura de que no duermo con él". Mencionó la ex esposa de José Canseco.