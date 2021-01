Alex Malverde, importante promotor del Hip Hop en México fallece de COVID-19/Foto: Youtube

“No me quiero morir aún”, fue una de las últimas frases que el mánager y promotor de la música Hip Hop en México, Alex Malverde, escribió en sus redes sociales después de dar positivo a COVID-19.

Un hombre muy conocido en la industria de la música mexicana, especialmente entre los raperos. Alex informó el pasado 7 de enero que se había contagiado del mortal virus.

“Pos con la novedad de que me dio COVID, no me siento mal el día de hoy, pero me dicen (después de hacerme una tomografía) que tengo los pulmones chiquitos, ahora además de pit* chico soy pulmón chico. Chale p*ta vida”, escribió el famoso en su Twitter.

Aunque se mantuvo optimista durante los siguientes días, Malverde expresó su gran preocupación cuando relató que estaba teniendo dificultades para respirar en los días siguientes, por lo que tuvo que usar tanque de oxígeno.

“Manden buena vibra, no me quiero morir aún. Cuídense del COVID”, compartió el mexicano.

De igual manera le pedía a sus miles de seguidores que usaran el cubrebocas y siguieran las medidas para no estar en su situación. Sin embargo, la última publicación de Alex Malverde fue cuando le pidió a sus fans que le mandaran buena vibra para que no perdiera la vida:

“Gracias por su vibra, cuídense mucho. No saben lo desesperante es que tu vida dependa de unos tubos, tener miedo de cerrar los ojos y no volver. ¡CUÍDENSE! Seguimos echando ching*dazos”.

Alex enfrentó una dura batalla contra el COVID-19, sin embargo, su salud quedó muy afectada por el virus y perdió la vida/Foto: Instagram

¿Quién era Alex Malverde?

Diversos medios de comunicación y famosos como Chumel Torres y Carlos “El Capi” Perez, informaron la noticia de que el reconocido promotor de Hip Hop había muerto por Coronavirus.

Buen viaje @AlexMalverde. Échanos un ojo desde arriba, mi homie.



Luego nos vamos a volver a cagar de risa y compartir discos cabrones. Por ahora descansa carnal. — Chumel Torres (@ChumelTorres) January 13, 2021

Alex fue el fundador de La Banda Bastön y lanzó el primer disco del grupo en internet para poder juntar dinero para producirlo en físico. Además, estuvo al mando del sello independiente Rich Vagos e igual creó el crew Homegrown de donde surgieron grandes talentos.

Diversos artistas del género musical han expresado su tristeza por la partida de Malverde, quien siempre disfrutó estar detrás del escenario para impulsar a los artistas. ¿Conoces el trabajo que hizo Alex Malverde? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

