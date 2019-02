Alex Lora dedica divertido tema a los "huachicoleros"

Mucho se ha mencionado en torno al controversial tema del robo de combustible o como coloquialmente se conoce como "huachicoleo". Sin embargo, ha sido el cantante de Rock en español, Alex Lora, quien ha decidido dedicarle un tema musical particularmente a este conflicto vivido en todo México.

Fue durante su participación de la firma del convenio entre Sociedad de Autores y Compositores de México y Yamaha -para la impartición de talleres a los compositores que pertenecen a dicha sociedad- que el rockero mexicano, Alex Lora, compartió con una importante revista las nuevas canciones que ha compuesto, en las que se encuentran: "Huachiculero" y "El gasolinazo".

¿Cuántas canciones tiene registradas?

"En el SACM arriba de 400, he grabado 50 discos, ahorita está el disco 'Nacidos para rodar', la canción que dediqué para los bikers y aparte grabé el box set Medio Siglo Roncanroleando que sería el producto número 51 de la discografía del Tri, pero ahorita tengo muchas canciones nuevas como 'El gasolinazo', 'Los Huachiculeros, todos los políticos son huachiculares'".

¿Cómo va la canción?

¿Ya la tiene grabada?

"No, apenas la he inventado, igual que 'El gasolinazo': Con el gasolinazo otra vez nos volvieron a empinar y nuestro dinero ya no vale nada porque aunque tengamos dinero no podemos comprar gasolina, mientras nuestros gobernantes andan viendo que más nos pueden robar, ya nos volvieron a empinar".