Alex Lifeson, guitarrista de Rush, en nuevo proyecto musical

El trío canadiense Rush ya no continuará activo, pero eso no significa que Alex Lifeson quiera retirarse. Es más, el guitarrista está trabajando en un nuevo proyecto.

Es oficial que el músico se encuentra envuelto en una agrupación con Marco Minnemann, baterista que ha participado en material de Steven Wilson y Joe Satriani. La noticia fue revelada por el propio Minnemann y pronto podremos conocer detalles, dejando a sus seguidores muy expectantes.

No es la primera vez que Lifeson y Minnemann han compartido roles. El instrumentista fue invitado a tres canciones de "Borrego", álbum lanzado por el baterista el año pasado.

Alex Lifeson es un músico al que le encanta colaborar con otros artistas, por eso su guitarra se ha dejado escuchar en los álbumes: Alien Shores (1985), de la banda Platinum Blonde, Beyond Borders (1987) en la recopilación "Canadian Guitar Summit", Greenway (1988) de Serious Business, Clean Slate (1988) de Clean Slate, The Big Picture, Dream on the Horizon: A Tribute to the Olympic Spirit (1988), junto a otros artistas, Smoke on the Water '90 (1990) contribución de varios artistas para Aid Armenia, Lost Brotherhood (1990) de Larry Gowan, Ragged Ass Road (1994) de Tom Cochrane, Scenery and Fish (1996) de I Mother Earth, Better Life (edición de 2001) de 3 Doors Down y Fear of a Blank Planet (2007) de Porcupine Tree.

Con Rush, Alex Lifeson grabó 19 álbumes de estudio, 11 en concierto, 10 recopilatorios, 6 box sets y lanzó un total de 42 sencillos a lo largo de su trayectoria.

Alex Lifeson es un guitarrista virtuoso que gusta de colaborar con otros músicos.

Ricardo D. Pat