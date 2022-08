Alex Kaffie se colaba a los funerales para robar pan y café para sobrevivir

Las declaraciones del periodista conmocionaron a los usuarios de las redes sociales.

Alex Kaffie se convirtió en tema de conversación en las redes sociales y no precisamente por protagonizar una nueva pelea con los famosos, sino por hablar sobre lo difícil que llegó a ser su infancia debido a las fuertes carencias económicas que solían haber en su casa.

Durante la sección Trapitos Al Sol del programa Sale El Sol de Imagen Televisión se llevó a cabo la dinámica ‘Yo Nunca Nunca’, la cual consistía en contestar preguntas incómodas. Al ser cuestionado sobre si se había colado a alguna fiesta, el periodista respondió que no pero reveló que cuando era niño se colaba a los funerales para obtener pan y café gratis.

“Les tengo que confesar que tuve tanta hambre de niño que entonces… Crecí en un pueblo, entonces todas las mañanas pasaban a dejar en las casas que se murió tal, y se acostumbra que el rosario y todo. Estaba tan amolado que, aunque no lo conociera, iba en la noche porque se acostumbra que dan café y pan dulce”, dijo Alex Kaffie.

Aunque el relato dejó sin palabras a sus compañeros del programa, el periodista de espectáculos, quien hace unos días estuvo envuelto en la polémica con Las Perdidas, reveló que procuraba esforzarse en los rezos y demostrar tristeza por el difunto en turno.

Escucha las declaraciones del periodista a partir del minuto 3:00.

Alex Kaffie, despreciado por Andrés García

El periodista se quedó con las ganas de entrevistar a Andrés García.

Cabe destacar que esta anécdota llega tan solo unos meses después de que el periodista revelara que Andrés García se negó a ser entrevistado por él. De acuerdo a sus declaraciones, el veterano actor no acepta entrevistas si la reportera es “gorda y fea”.

“Don Andrés le dijo a la titular del programa: ‘Nomás no me vayas a mandar gordas ni feas… De pronto me habla la productora: ‘No, pues echate vuelta en U’, y ya me quedé con las ganas de entrevistar a don Andrés García”, contó el periodista estrella de Sale El Sol, quien aseguró que se había preparado para realizar una entrevistade calidad.

Te puede interesar: Alex Kaffie le pide a Ingrid Coronado que deje de demandar y se ponga a trabajar

¿Quién es Alex Kaffie?

El periodista se ha convertido en uno de los personajes más polémicos de la farándula mexicana.

Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, Alex Kaffie es un periodista de espectáculos que durante varios años trabajó en Televisa. Ahora forma parte de Imagen Televisión y también ha logrado ejercerse como columnista de El Heraldo de México.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

¡Síguenos en nuestra cuenta de Instagram!

Fotografías: Redes Sociales