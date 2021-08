Alex Kaffie opina sobre discriminación contra hijo de 'La Choco' y lo critican

El conductor y periodista de espectáculos Alex Kaffie ha sido duramente criticado en redes sociales luego de opinar sobre el caso de discriminación que vivió el hijo de Jimena Perez “La Choco” y Rafa Sarmiento, pues a pesar que el pequeño tiene autismo no les dejaron entrar a un restaurante acompañados de un perro de asistencia.

El presentador del programa “Sale el Sol” opinó sobre la situación y apoyó al restaurante al negarles el acceso, pues aseguró que como comensal a él no le gustaría comer cerca de un perro. Sus palabras no fueron bien recibidas por el público y como era de esperarse él recibió una ola de críticas en redes sociales.

En el programa matutino “Sale El Sol" presentaban la noticia de que el hijo de Jimena Pérez “La Choco” sufrió discriminación por tener autismo en un restaurante de Acapulco, para comentar el tema la conductora Joana Vega-Biestro indico que hace falta capacitación a los trabajadores respecto al tema, pues se trataba de un perro de asistencia:

“Eso es el tema, que tienen que capacitar, que tienen que informar. Porque obviamente muchas veces un empleado ve llegar a un perro y dice ‘no es que a mí me dicen que el perro no puede entrar’ sí, pero el perro está entrenado”, comentó.

¿Qué dijo Alex Kaffie?

Hasta ahí las cosas marchaban bien, pero Alex lanzó un comentario que desató gran polémica, pues aseguró que él como comensal no estaba de acuerdo en permitir que ingresen perros al lugar.

“En mi caso yo no quiero la verdad que haya, como comensal, en mi mesa, junto a la mesa mía, un perro… A mí no me gusta la verdad ir a un restaurante y, como comensal, tener un animal ahí a un lado” indico el conductor en el programa.

¿Qué hacen los perros de asistencia?

El conductor no está a favor de que los perros de asistencia entren a un restaurante

Los perros de asistencia son animales que están especialmente entrenados para ayudar a las personas con discapacidad. También son conocidos como perros de servicio y han sido entrenados individualmente por una organización o persona especializada.

Puede cumplir múltiples funciones como brindar apoyo en las actividades de la vida diaria para una amplia gama de discapacidades, incluido el de guiar a las personas ciegas; alertar a las personas que tienen deficiencias auditivas entre otras.

Es por eso que el conductor Alex Kaffie fue duramente criticado tras rechazar que un perro de asistencia entre a un restaurante.

