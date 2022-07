Alex Kaffie ofende a Las Pérdidas, ellas se defienden y él las denuncia

El pleito ha causado gran revuelo en todas las redes sociales.

Alex Kaffie causó gran controversia en redes sociales tras dar a conocer que inició un proceso legal en contra de Las Pérdidas por presuntas amenazas, las cuales surgen luego de ella se defendieran de los ataques que el periodista realizó en su contra durante su participación en la sección ‘Pájaros Al Aire’ del programa Sale El Sol.

Todo comenzó cuando el periodista tachó de “piojas” a las influencers, esto en su afán de defender a Lorena Herrera, quien estaba siendo acusada de tener un trato de diva con aquellos fans que acudieron a verla en la Marcha del Orgullo LGBT+ de Mérida, Yucatán.

Alex Kaffie ofende a Las Pérdidas y ellas les responden de manera amenazante a través de las redes sociales. pic.twitter.com/TRs36kgT5g — Luis Cisneros (@iamlviscsnrs) July 12, 2022

Dicha situación no fue del agrado de Wendy Guevara, quien arremetió en su contra y visiblemente enojada se refirió a él como ‘la jot* que nadie quiso en las televisoras y tuvo que ir a llorar a Imagen’: “¿Ya viste que el Kaffie nos dijo piojas?... Un día nos vamos a encontrar, preciosa, pinch* gorda con lentes, asquerosa”.

Asimismo, Kimberly Irene le mandó un contundente mensaje, mismo que ya figura entre los principales chismes de la farándula: “Vas a ver quien es una verdadera pioja”. Finalmente, Wendy aseguró que él siempre se ha metido en problemas por hablar mal de los famosos, lo que ha provocado que “ya ha pasado de moda” y que “nadie lo pela ni lo quiere”.

Alex Kaffie procede legalmente

A través del programa 'Sale El Sol', el periodista dio a conocer que teme por su integridad tras las amenazas recibidas.

Ante dichas declaraciones, el periodista reveló ante las cámaras de Imagen Televisión que se ha asesorado con una abogada de confianza para proceder legalmente en su contra, esto con el fin de proteger su integridad. Finalmente, él aseguró que no sabía quienes son Las Pérdidas, a quienes acusó de mandar a sus seguidores para violentarlo en redes sociales.

“Decían que el día que me vieran, me iban a desollar. Yo no tengo escolta, no tengo seguridad; yo ando por las calles, me subo al metro, a los colectivos… Tuve que levantar una denuncia, lo hice porque veo vulnerada mi integridad”, declaró Alex Kaffie visiblemente angustiado.

¿Quiénes son "Las Pérdidas"?

Tras protagonizar un video viral en 2017, las influencers se han convertido en un ícono de las redes sociales en la actualidad.

Tal y como mencionó La Verdad Noticias, fue en 2017 cuando Wendy Guevara y Paola Suárez se hicieron viral en redes sociales por un video donde revelaban estar pérdidas. Más adelante, se les sumó Kimberly Irene “La Más Preciosa” y hoy en día pueden presumir que se han convertido en un ícono del Internet, además de tener su propio programa de televisión.

