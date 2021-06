Alex Kaffie fue discriminado en Hoy por culpa de Galilea Montijo

Una fuerte confesión ha realizado Alex Kaffie, pues recientemente aseguró que cuando estuvo de colaborador en el programa Hoy, fue víctima de clasismo a tal grado, que no podía comer en el mismo lugar que Galilea Montijo.

Hay que destacar que el conductor de televisión y periodista de espectáculos colabora en el show "Sale el sol" que se transmite por Imagen Televisión y del cual ha expresado:

“Estoy muy feliz aquí, porque aquí no hay clasismo y eso me encanta".

El ex conductor del programa "Guau!" que se transmitía por Telehit, manifestó que en Imagen Televisión no haya clasismo: "se agradece mucho, que aquí no te digan: 'tú no puedes desayunar en el comedor de las ejecutivas', eso es muy bonito, que aquí no haya clasismo".

Alex Kaffie nunca pudo ir al desayunador de Hoy

El conductor en Hoy

El periodista de espectáculos entró en detalles y dijo que cuando estuvo en "Hoy", nunca pudo ir al desayunador, mientras su compañero de "Sale el sol" Carlos Arenas se mostró sorprendido por las declaraciones del villano de los espectáculos.

“Porque ahí nadamás las ejecutivas, la guapa Galilea Montijo y Andrea (Legarreta), me mandaban a la cocina económica, a la covachita, es más rico, claro, el chicharroncito en salsa verde”, explico el afamado conductor de espectáculos.

¿Quién es Alex Kaffie?

Este personaje es un periodista aguerrido, divertido pero sobre todo, bien informado,

Este personaje es un periodista aguerrido, divertido pero sobre todo, bien informado. Su característico sentido del humor ha hecho que en poco tiempo se convierta en uno de los conductores más polémicos de la televisión.



Alex inició su carrera muy joven al lado de Maxinne Woodside en el programa “Todo para la mujer” en donde inmediatamente llamo la atención por sus comentarios picantes y el extraordinario dominio de la información.

Actualmente Alex Kaffie es conductor del programa “Guau” que se transmite los lunes por Telehit desde y es ahí donde también ha aplaudido que no se discrimine a las personas por ningún motivo.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.