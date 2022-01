Alex Kaffie expone clasisimo de Andrea Legarreta y Galilea Montijo en "Hoy"

Andrea Legarreta y Galilea Montijo son clasistas, dice Kaffie

El siempre polémico Alex Kaffie, causó revuelo al confesar que sufrió cuando fue parte del "Programa Hoy" y todo por culpa de Andrea Legarreta y Galilea Montijo.

El periodista de espectáculos fue colaborador por varios años del matutino, donde además cubría las mañanas con los chismes más recientes de la farándula.

Fue durante ese periodo donde Kaffie, indicó que tuvo problemas con la actitud de Andrea Legarreta y Galilea Montijo, quienes se mostraron "clasistas" por su presencia.

¡Kaffie soltó la sopa! Durante su participación el pasado miércoles en el programa "Sale el Sol", indicó cómo fue víctima de maltratos por las conductoras estelares de "Hoy".

"Estoy muy feliz aquí porque aquí no hay clasismo y eso me encanta. Es que se agradece mucho, que aquí no te digan: 'Tú no puedes desayunar en el comedor de las ejecutivas', eso es muy bonito, que aquí no haya clasismo", confesó.

Ante su declaración, sus compañeros le preguntaron en qué programa le sucedió esto, el periodista señaló que "en Hoy nunca pude ir al desayunador porque ahí nada más las ejecutivas, Galilea (Montijo) y Andrea (Legarreta)".

Alex Kaffie en "Sale el Sol"

Por supuesto que sus declaraciones le han dado la vuelta al internet, pues no es la primer ocasión en que el "Programa Hoy" se ve envuelto en escándalos.

Actualmente Alex Kaffie es colaborador del programa "Sale el Sol", donde además comparte mesa de panel con Ana María Alvarado, una reconocida periodista de la farándula.

