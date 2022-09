Alex Garza dice adiós a Corazón Grupero con lágrimas en los ojos ¡Hay VIDEO!

El día de hoy, 24 de septiembre, la conductora Alex Garza le dijo adiós al programa de Tv Azteca llamado "Corazón Grupero" cuando estaba por acabar la emisión en vivo. Ella comenzó a decir que tenía una impactante noticia por compartir.

Después comenzó a explicar que lo que iba a revelar era una decisión de vida que le costó mucho esfuerzo tomarla. Asimismo, afirma que aunque ya estaba tomada, le daba mucha pena dejar a sus compañeros a quienes consideraba como una familia, pues estuvo con ellos por cinco años.

“Quiero hacer un anuncio muy importante que creo que ha sido de las decisiones más difíciles que he tomado en mi vida y lo digo de corazón porque este no es un programa nada más, es mi familia que he creado en 5 años” dijo la conductora.

Alex Garza llora durante su despedida de Corazón Grupero

Alex Garza llora al despedirse de Corazón Grupero.

Al momento de que la conductora Alex Garza se estaba comunicando al público que se iba de "Corazón Grupero" tras haber trabajado en el programa de Tv Azteca por cinco años, no resistió y comenzó a llorar en vivo.

Además, confesó que tomaba está decisión porque quería buscar nuevas oportunidades para su carrera profesional, pero les agradeció la gran experiencia que le brindaron en el programa:

“Tengo que salir del nido y crecer profesionalmente… evidentemente ustedes me hicieron fuerte, segura, me hicieron crecer como conductora y ser humano” decía la conductora y ex participante de La Academia.

Asimismo, en las redes sociales de “Corazón Grupero”, le dedicaron un mensaje de despedida y también indicaron que la iban a extrañar pero que le deseaban lo mejor. Asimismo, en el pasado mes de agosto, en La Verdad Noticias, te compartimos que pensaban cancelar este programa de Tv Azteca.

¿Cuántos años tiene Alex de la Garza?

Esta es la edad de Alex Garza.

La conductora Alex Garza de "Corazón Grupero" de la famosa televisora Tv Azteca actualmente tiene 34 años.

