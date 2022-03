Álex Fernández y Alexia Hernández ya son papás; le dan la bienvenida a Mía

Álex Fernández se convierte en papá

Este 17 de febrero se dio a conocer el nacimiento de Mía, la primera hija de Álex Fernández y Alexia Hernández, quienes se convirtieron en padres por primera vez e hicieron a Alejandro Fernández abuelo por segunda ocasión.

Mía nació en punto de las 9:45 horas en Guadalajara, Jalisco, con 3.15 kilogramos y midió 48 centímetros, en perfecta condición de salud.

El cantante Alex Fernández quien dedicó emotivo mensaje de cumpleaños a Vicente Fernández, como te dimos a conocer en La Verdad Noticias, se convierte en padre por primera vez a sus 28 años.

¿Cómo se llama la hija de Álex Fernández?

Alex Fernández y Alexia Hernández ya son papás

La primera hija de Álex Fernández, lleva el nombre de Mia y convirtió por segunda ocasión al cantante Alejandro Fernandez y América Guinart en abuelos.

Recordemos que su primera nieta es Cayetana, hija de Camila Fernández y Francisco Barba, quien hace unos días cumplió su primer año.

Alex Fernández ha comentado en diversas ocasiones su anhelo de convertirse en padre, en consecuencia a la gran relación que mantiene con el cantante Alejandro Fernández.

“Yo siempre, como lo he dicho muchas veces, (he querido) ser papá joven. Eso es algo que tuve la experiencia de vivirlo con mi papá, que él me tuvo muy joven”.

La primera foto de Mía Fernández

Mía Fernández nació este 17 de marzo, en Guadalajara Jalisco

Aunque la pareja no se ha pronunciado sobre el nacimiento de Mía, se publicó la primera foto de la bebé en brazos de su papá.

Recordemos que fue en septiembre que Alexia y Álex dieron a conocer que estaban en la espera de su primer hijo y revelaron que el cantante Vicente Fernández tuvo el conocimiento de la noticia.

Se espera que en los próximos días Álex Fernández y Alexia Hernández, junto a la dinastía Fernández se pronuncien al respecto, ante el nacimiento de Mía.

