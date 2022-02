Alex Fernández recibió un gran consejo de Vicente Fernández antes de morir

El miembro de la dinastía Fernández recordó a su fallecido abuelo/Foto: Univisión

Alex Fernández siempre demostró tener una relación cercana con su abuelo, Vicente Fernández. Por lo que a dos meses del fallecimiento del “Charro de Huentitán”, el hijo de Alejandro Fernández recordó los consejos que su abuelo le dió antes de fallecer y que le servirán mucho en su vida.

En entrevista con el programa “Ventaneando”, Alex se sinceró sobre cómo vivió los últimos momentos de la vida de su abuelo. “Siempre me pidió que cuidara a la familia, que siempre estuviera pendiente de mis hijos, en general de todos“, explicó el también cantante.

Sin embargo, los consejos no terminaron ahí. Ya que el nieto de Vicente Fernández mencionó que el fallecido artista le dió varias recomendaciones en cuanto a su carrera profesional en la música.

Vicente Fernández le hizo una petición a Alex Fernández

Alex tenía gran cariño y admiración a su famoso abuelo

Antes de fallecer, don Chente le pidió a su nieto que se enfocara en su carrera, pero que nunca descuidara a sus seres queridos: “Que me enfocara en mi carrera artística; me hiciera metas, me propusiera todo, pero que no dejara que la carrera me consumiera“, contó el hijo de “El Potrillo”.

El cantante Alex Fernández detalló cómo fueron los últimos días de vida de su abuelo, quien permaneció ingresado por cuatro meses en el Hospital Country 2000 de Guadalajara, Jalisco, en México.

“Es difícil, pero a final de cuentas, piensas como estaba él, en las condiciones que estaba en el hospital y, la verdad, es que está mucho mejor a como estaba, ya ni había manera. Se iba recuperando y de último momento se empezó a deteriorar su organismo“, concluyó Alex, de 28 años de edad.

¿Cuántos hijos tiene Alex Fernández?

Alex y su esposa están esperando a su primera hija

Alejandro Fernández Guinart y su esposa, Alexia Hernández, están esperando a su primera hija a quien llamarán Mia, que debe nacer en abril de este año. Como te informamos en La Verdad Noticias, Alex Fernández se casó en mayo del año pasado en una pequeña ceremonia por lo civil. Pero en noviembre de este 2022 tendrá su boda religiosa.

