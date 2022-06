Alex Fernández comparte emotivo mensaje por su primer "Día del Padre"

Alex Fernández celebra su primer 'Día del Padre'

Alex Fernández tiene un enorme motivo para celebrar este año su primer 'Día del Padre', no solo en compañía de su hija, sino también de su progenitor.

El cantante heredero de un talento musical invaluable, escribió a través de redes sociales cómo se siente con la llegada de su pequeña, reconociendo lo hermosa de esta etapa.

Fue en marzo de este año cuando Alex y Alexia Hernández le dieron la bienvenida a Mía, la pequeña que ahora es toda una sensación en la familia Ferández, pues simboliza el amor y el legado de toda una dinastía.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el hijo de "El Potrillo" agradeció por poder vivir su primer "Día del Padre".

"¡Mi primer día del padre! No hay palabras para describir lo que siento, solo les quiero dar las gracias por haber convertido en el hombre más feliz del mundo. Las amo como no se pueden imaginar", escribió.

En la publicación se puede ver al joven cantante en una postal familiar en compañía de Alexia y de Mía, su pequeña bebé en una sesión fotográfica para recién nacidos.

No solamente se trata de su propia felicitación, pues el joven aprovechó el espacio para dedicar un conmovedor mensaje a Alejandro Fernández, su padre y guía en el mundo del espectáculo.

"Gracias por ser el gran papá que eres y por todo el amor que me has dado, estoy muy orgulloso de ser tu hijo. Te amo, espero que un día Mía me llegue a amar tanto como yo te amo a ti", indicó.

De momento Alex Fernández no descuida su camino en la música y con paso firme asegura seguir trabajando para respetar y conmemorar el legado de su abuelo, el señor Vicente Fernández.

