Alex Durán impactará en ‘El Dragón’

El actor Alex Durán habló en exclusiva con LA VERDAD respecto a su participación en la nueva teleserie de Televisa que promete ser lo mejor en muchos años, El Dragón.

“Estoy seguro de que el personaje de Ishiro no me voy a arrepentir de hacer a este personaje de acción, con tantas patadas, golpes, me llena de orgullo presentarles el trabajo que aún se está grabando en “El Dragón”, señaló el actor.

Alex es un actor muy versátil que no le tiene miedo a los cambios y cada una de las actuaciones que realiza es muy diversa y poderosa tal es el caso de su personaje ‘Azucena’ de la serie de Blue Demon.

Alex Durán impactará en ‘El Dragón’

“Estoy muy emocionado por todo lo que ha salido respecto a esta nueva producción, resulta que nosotros nos enteramos de lo que sucede al igual que ustedes, Sebastián (Rulli) se encontraba en la entrega de los premios juventud en Miami cuando nos enteramos que soltó un avance”, comento en exclusiva.

“Dijeron que salía en 30 de septiembre, así que espero que así sea, de igual forma sé que serán 82 capítulos”, dijo.

El simpático actor nos contó un poco más de su personaje en esta historia que se sale de lo cotidiano, se trata de un hombre oriental que sufrió la pérdida de sus padres y ahora por costumbres ancestrales buscará venganza aunque lo que encontrará será el amor prohibido.

Alex Durán impactará en ‘El Dragón’

Ishiro se integra a esta historia cerca del capítulo 30, de ahí en adelante no lo perderán de vista esto debido a que el propio actor considera que es uno de los papeles más importantes de su carrera hasta el momento.

“Este ha sido uno de los papeles con mayor reto, y mira que no minimizo, otros papeles, todos los trabajos me han formado, hablo de Azucena. Ishiro no se parecen en nada a Alex, tal vez con el personaje de Azucena que es una luchadora travesti me identifico más pues es muy aguerrida y defiende a los suyos, en cambio Ishiro es totalmente calculador y muy introspectivo”, dijo el actor.

Próximamente la segunda parte de esta entrevista exclusiva.

Alex Durán impactará en ‘El Dragón’