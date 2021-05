¡Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez se vuelven a casar!

Con el estreno de la segunda temporada de ¿De Viaje con los Derbez’ nos enteramos que Alessandra Roslado y Eugenio Derbez se volvieron a casar; durante la grabación de la serie, el comediante le entregó un anillo a su esposa con el que renovó sus votos matrimoniales.

Cabe recordar que el pasado 27 de marzo la pareja cumplió 15 años de matrimonio, convirtiéndose en una de las parejas más icónicas y sólidas del medio.

La segunda temporada de ‘De viaje con los Derbez’ generó muchas expectativas, principalmente sobre la situación de Alessandra y Eugenio, pues aseguraban que terminaría su relación al igual que ocurrió con Aislinn Derbez y Maurio Ochmann.

Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez renuevan votos matrimoniales

Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez renuevan votos.

Por suerte, todas las predicciones resultaron todo lo contrario, pues el matrimonio de más de una década terminó renovando votos, simbólicamente, durante uno de los episodios finales de la serie, Eugenio Derbez dejó ver su lado romántico y sorprendió a la vocalista de Sentidos Opuestos con un anillo para reafirmar su promesa de amor eterno.

“Hoy quiero refrendar votos contigo, mi amor. Es el símbolo de que seguimos unidos después de tantos años a pesar de tantos problemas, aquí seguimos y quiero seguir contigo a tu lado siempre. Quiero que sigas siendo mi esposa para toda la vida”, dijo Derbez a Rosaldo.

Los hijos de Eugenio fueron testigos de este evento. Vadhir y José Eduardo Derbez reaccionaron al gesto de su padre para su esposa con un par de bromas con su reconocido sentido del humor.

Llora Aisslin Derbez ante la renovación de votos de su padre

Aislinn Derbez llora de alegría por su padre.

Contrario a la reacción de sus hermanos, Aisslin Derbez no pudo contener el llanto y expresó sus ganas de vivir un amor así, para toda la vida.

“Verlos ahorita en este momento, sí me inspira, es un sueño que he tenido desde chiquita poder estar así con alguien después de muchos años, me da mucha emoción. Me encantaría que algún día me pasara a mí”, dijo.

Recordemos que Aisslin Derbez y Mauricio Ochmann se separaron poco tiempo después de participar en el reality. Ahora, en esta segunda temporada, Alessandra Rosaldo reveló que fue el actor quien tomó la decisión de divorciarse, una decisión que fue devastadora para la hija mayor de Eugenio Derbez.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado