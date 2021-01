Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez ¿Con problemas de pareja? esto dijo el actor

Como te hemos informado previamente en La verdad Noticias, una de las parejas más mediáticas y populares en México son Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo, pues el comediante y la cantante llevan varios años de relación y han formado una familia muy peculiar, pues el actor tiene 4 diferentes hijos con cuatro diferentes mujeres.

Sin embargo, pese a todo pronóstico, ambos han logrado que la relación funcione, aunque de vez en cuando tienen algunas peleas, por lo que de acuerdo con el medio Tv Notas, el papá de Aislinn Derbez ha dicho cuál es la razón del debate entre ellos, y la pequeña Aitana sería la razón.

El creador de La Familia P.Luche ha protagonizado algunos encabezados en el mundo del espectáculo, después de que realizara algunas declaraciones en contra de Paty Navidad, burlándose de ella porque le cerraron su cuenta de Twitter, y parece que estas publicaciones le causan conflicto a la vocalista de Sentidos Opuestos, sin embargo, el famoso no se arrepiente, pues considera que es necesario alzar la voz.

“Hay veces en las que hay que meterse en esos buenos problemas, porque si no alzas la voz, nadie la va a alzar y la verdad no me arrepiento”.