Alessandra Rosaldo revela que tiene problemas de salud

La cantante y esposa de Eugenio Derbez, Alesandra Rosaldo rompió el silencio y confesó lo mal que la ha pasado por algunos problemas de salud que ha vivido durante este año y admite que vió en peligro su vida.

Aunque la intérprete no reveló la enfermedad que padece, abrió su corazón y relató lo que ha vivido durante este año.

Aunque su vida se ha hecho de dominio público, gracias a los realitys del productor y comediante Eugenio Derbez, Alessandra Rosaldo suele ser muy reservada en aspectos de su intimidad y vida privada.

Por ello, la revelación sobre su mal estado de salud, sorprende a los fanáticos a quienes revela que durante todo este año ha tenido algunos males de salud que han cambiado su calidad de vida y que incluso llegó a pensar que podría morir.

Alessandra Rosaldo en Youtube

La esposa de Eugenio Derbez confiesa que sufre de una enfermedad

En La Verdad Noticias te contamos que fue en una entrevista con la cantante y conductoa Karla Díaz, en su programa Pinky Promise, la esposa de Derbez confesó que su enfermedad la tuvo al límite y compartió los cambios que vivió durante este tiempo.

"Todos estos primeros meses del 2021, híjole, susto tras susto. Entonces, ha sido muy fuerte, pero estoy bien".

"Es que bendito Dios siempre he gozado de salud perfecta y siempre me he sentido bien, pero cuando de repente empiezas a sentirte mal, muy mal, te asustas", relató, además de que en dicha entrevista Alessandra Rosaldo confiesa que ‘El Temerario’ le fue infiel con otra actriz.

Alessandra Rosaldo enfrenta problemas de salud

Alessandra Rosaldo confiesa que ha pasado momentos difíciles el último año

La cantante no quiso revelar qué afección la tuvo en este estado de alerta y aseguró encontrarse en óptimas condiciones ahora mismo.

"Afortunadamente no tengo nada grave, pero sí he vivido meses muy fuertes de eso, de preocupación sobre todo, de angustia y también ya de hartazgo.

"Es una cosa muy rara porque pasas del 'esto no lo había sentido nunca antes', a la preocupación, al susto, a acostumbrarte a vivir así y luego a, '¿otra vez?'"

"Ya estoy tan acostumbrada a esta sensación, a sentir todas estas cosas que ya no me asusto pero ya estoy harta", puntualizó.

La vocalista de Sentidos Opuestos Alessandra Rosaldo, dijo que su mal podría deberse a cambios hormonales y al estrés.

"Yo creo que en mi caso es un revoltijo de cosas. Es físico, absolutamente físico, pero también es emocional; es la etapa de la vida en la que estoy, el proceso hormonal por mi edad, obviamente".

"Es un revoltijo de muchas cosas, se me juntó la bola y entonces no ha estado nada bonito. Estoy consciente de que es un proceso", afirmó Alessandra Rosaldo, quien sorprendió a sus fanáticos al confesar tales problemas de salud.

