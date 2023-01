Alessandra Rosaldo revela los sacrificios que ha hecho por Eugenio Derbez

Alessandra Rosaldo regresó a los escenarios a finales de 2021 con Sentidos Opuestos como parte del elenco de los 90´s Pop Tour, sin embargo, la cantante confesó que no duda en anteponer sus proyectos o aspiraciones profesionales por el bienestar de la familia que ha formado junto a su esposo, Eugenio Derbez, con quien se casó en julio del 2012.

Así lo compartió la también actriz durante una entrevista que le dio al programa De primera mano, donde reveló que ha llegado a descuidarse a sí misma por darle prioridad a los que más ama. Además, aseguró que en ocasiones ha favorecido que otros miembros de la familia estén en el foco en lugar de ella.

"¿Qué parte es la que me cuesta más trabajo? Justo la de no abandonarme a mí misma, la de rescatarme a mí en medio de todo ese universo porque mi lugar común siempre ha sido abandonarme a mí, quitarme yo el foco para proyectarlo hacia fuera y para ponérselo a otros", reconoció Rosaldo.

Alessandra Rosaldo afirma que le cuesta equilibrar su vida

La actriz reconoció que en varias ocasiones ha dejado en un segundo plano su carrera artística para enfocarse en su faceta como esposa y mamá.

"Mi lugar común siempre ha sido yo hacerme a un lado para complacer a los demás o yo olvidarme de lo mío para dar mi 100 acá en estas otras áreas", agregó. Pero cuando logra compaginar ambos aspectos de su vida se siente plena, aunque recalcó que ser mamá siempre será su prioridad.

"Cuando logro equilibrarlo como ahorita, florezco. Me siento mejor, me siento feliz, me siento plena, me siento en un buen momento. La parte que más me enorgullece por muchísimo es la parte de ser mamá, la parte familiar, por supuesto que la parte profesional de Sentidos Opuestos me llena el alma y me hace inmensamente feliz, pero mi mayor orgullo es mi familia, mi matrimonio e hija".

Su papel en la familia Derbez

Alessandra Rosaldo admitió que ser la matriarca de la dinastía Derbez no es sencillo, sin embargo, hace su mayor esfuerzo por mantener a todos unidos a pesar de los problemas.

"Hago lo que puedo y trató de mantener a la familia unida, procuro siempre tener una muy buena relación con todos, pero claro que hay momentos, como en todas las familias, en las que suceden cosas, hay desacuerdos o hay momentos en los que hay que poner distancia y aún en esos momento hago lo mejor que puedo".

Agregó que la familia mantiene una dinámica compleja, ya que los hijos de Eugenio Derbez suelen tener complicadas agendas de trabajo, por lo que es difícil que puedan pasar tiempo juntos.

"Lo único que te puedo decir es que estoy muy orgullosa de la familia que formamos".

"Nuestra dinámica es complicada, además los hijos mayores de Eugenio afortunadamente todos son súper exitosos, todos están complicados todo el tiempo, entonces es complicado coordinarnos, vernos, procurarnos; sin embargo, hago lo mejor que puedo", puntualizó.

