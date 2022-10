Alessandra Rosaldo habla de los fuertes dolores que enfrenta Eugenio Derbez

Eugenio Derbez esta enfocado en su recuperación, misma que esta siendo muy dolorosa.

La salud de Eugenio Derbez ha acaparado los titulares desde hace varias semanas, cuando se dio a conocer que sufrió una aparatosa caída y ahora es su esposa Alessandra Rosaldo quien da detalles de su recuperación y revela que el actor está enfrentando fuertes dolores.

En La Verdad Noticias te damos a conocer que Eugenio Derbez se está sometiendo a terapias para recuperar la movilidad en el brazo, mismo que se fracturó, sin embargo su recuperación está siendo muy lenta y dolorosa.

Recordemos que cuanto se reveló que Eugenio Derbez había sufrió un accidente, su familia se mantuvo hermética, ocasionando que surgieran muchos rumores que acaparon los chismes de la farándula.

Eugenio Derbez enfrenta una dura y lenta recuperación

¿Cómo se encuentra la salud de Eugenio Derbez?

En una entrevista para ‘Publimetro’, Alessandro Rosaldo reveló nuevos detalles de la recuperación de Eugenio Derbez, quién ya hace bromas sobre su accidente.

“Ahí va justo lo empecé a llevar a sus fisioterapias y va mucho mejor, lento, pero muy bien. Ahora que ya comenzó hacer ciertos ejercicio y movimientos, ya tiene dolores nuevos, pero va mejor y está avanzando, es un proceso lento” dijo.

Finalmente, la cantante dio a conocer que Eugenio Derbez está muy enfocado en su recuperación, pese a su duro proceso que esta enfrentando.

¿Qué le pasó a Eugenio Derbez en el accidente?

¿Qué le pasó a Eugenio Derbez?

Pese a las especulaciones que se crearon en torno al accidente que sufrió, Eugenio Derbez rompió el silenció y relató cómo fue su accidente:

“Me caí con todo mi peso sobre unos escalones y creo que pega primero mi codo y al caer con todo mi peso, el codo empuja al húmero hacia arriba y se me salió, no me rompió la piel, pero sí salió hasta acá”, dijo mostrando hasta la altura de su rostro.

Se estima que la recuperación de Eugenio Derbez podría tardar alrededor de 6 meses hasta 1 año y hasta el momento se desconoce si el actor podrá recuperar la movilidad por completo.

