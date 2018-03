Agencias/ Diario La Verdad CANCÚN, Q. Roo.- La cantante Alessandra Rosaldo está en contra de la agresión de Eduardo Yáñez. La cachetada que Eduardo Yáñez le dio al periodista Paco Fuentes de El Gordo y la Flaca sigue dando de qué hablar. Pero ahora fue una de las personas que estuvieron en primera fila la que habló al respecto. Nos referimos a Alessandra Rosaldo, esposa de Eugenio Derbez, quienes vieron todo en vivo y a todo color.

Luego de la agresión, Eduardo Yáñez se retiró de la alfombra roja del evento al que asistió.

Por su parte Alessandra Rosaldo había quedado sin habla por lo que miro.

Poco después de asimilar lo que acababa de presenciar se acercó al periodista para saber si se encontraba bien.

"Yo estoy en contra de la violencia, en cualquier situación y bajo cualquier circunstancia”.

“Sin embargo es que desconozco el tema, me han dicho que hay una situación de Eduardo con su hijo, lo desconozco por completo, no conozco al reportero, pero obviamente no justifico la violencia".