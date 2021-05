Alessandra Rosaldo es acusada de maltratar a Eugenio Derbez

Hace unos días se estrenó en Amazon Prime Video la segunda temporada de ‘De Viaje Con Los Derbez’, una serie que muestra las vacaciones familiares de Eugenio Derbez junto a sus hijos. Sin embargo, su esposa Alessandra Rosaldo ha sido acusada de maltratar al famoso comediante mexicano dentro de los capítulos.

De acuerdo a las declaraciones de la periodista Martha Figueroa en el programa ‘Con Permiso’ de Unicable, la actriz y cantante menosprecia en todo momento a su esposo, además de que en más de una ocasión se le ve hablar mal de él frente a las cámaras.

Martha Figueroa asegura que Alessandra tiene muy mala actitud para con Eugenio.

“Se ve que ya no se soportan, me encanta la pareja que hacen, pero es evidente que no se llevan bien ya, y te digo algo uno ve a Derbez porque es muy chistoso y lo admiramos como actor y productor. Ella se la pasa todo el programa diciendo que es mal marido, que es mal papá, parece tonto, se la pasa todo el día haciéndolo menos, menospreciándolo”, declaró.

Asimismo, la periodista aseguró que Eugenio y Alessandra ya no llevan una relación perfecta: “Ella te cae gorda en la serie nueva… para matarla. Me contaron que anduvo en una playa mexicana haciendo como un campamento de ejercicios, terminó el campamento y no tuvo ganas de regresar a su casa”.

Martha Figueroa predice divorcio en los Derbez

La periodista de Televisa aseguró que Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez podrían divorciarse pronto.

Por otro lado, Martha Figueroa mencionó que la pareja está a punto de divorciarse, pues según ella, en la serie es posible ver que ya existe una separación, esto a pesar de que ambos tomaron la decisión de renovar sus votos matrimoniales en los últimos episodios.

“Te acuerdas que cuando fue la primera temporada de la serie que hicieron los Derbez en cuanto la vi te dije que se iba a divorciar Aislinn de Mauricio. Hoy se los digo, se van a divorciar, no sé si en un año, seis meses o en dos años, Alessandra y Eugenio no van a durar…Se los digo, pero se los firmo, eso va a morir”, finalizó la periodista de Televisa.

Parejas de Eugenio Derbez

Eugenio Derbez ha tenido un hijo con la mayoría de las mujeres con las que ha andado.

Tal y como te hemos informado en La Verdad Noticias con anterioridad, el comediante mexicano es conocido, además de su talento y sentido del humor, por ser un casanova. De acuerdo a información que circula en Internet, Eugenio Derbez ha sostenido una relación con seis mujeres, de las cuales cuatro se convirtieron en las madres de sus hijos.

Gabriela Michel (1986-1987): Ella es la madre de la actriz Aislinn Derbez, la primogénita del comediante.

Silvia Torres (1990-1991): De su relación surgió Vadhir Derbez, su primer hijo varón.

Victoria Ruffo (1992-1996): José Eduardo Derbez es fruto de esta relación.

Sarah Bustani (1997-2003)

Dalilah Polanco (2004-2007)

Alessandra Rosaldo (2006-Actual): Se dice que su romance inició cuando el comediante andaba con Dalilah Polanco. En 2012 se casaron y dos años después tuvieron a Aitana Derbez, la más pequeña de aquella dinastía.

Fotografías: Redes Sociales