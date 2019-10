Alessandra Rosaldo durante el viaje a Marruecos se tatuó el cuerpo ¡Impactante!

La cantante Alessandra Rosaldo decidió compartir una de las mejores experiencias y emotivos recuerdos que tuvo durante su viaje a Marruecos, pues además de compartir momentos con los hijos de Eugenio Derbez, pudo sellar la unión familiar a través de un tatuaje que algunos integrantes de los Derbez se hicieron en el cuerpo.

Cabe mencionar que el nuevo proyecto en la pantalla chica del actor Eugenio Derbez ya se encuentra disponible, cada capítulo muestra los momentos que compartieron en familia, así como las situaciones inesperadas que sucedieron durante el viaje.

Entre los momentos que compartieron todos los integrantes, hubo uno en especial donde mostró la valentía de la famosa, pues junto con los hijos de su esposo decidió realizar un tatuaje para recordar la unión que hubo como familia.

"En Marruecos hice lo impensable. Y eso impensable resultó ser uno de los momentos más entrañables del viaje para mí y una experiencia que me unirá con @vadhird y @jose_eduardo92 para siempre, amo mi tatuaje, lo amo, con decirles que ya me quedé picada, como que se me antoja hacerme otro".

La famosa cantante decidió adelantar uno de los momentos que hizo en el viaje a Marruecos junto con Vadhir y José Eduardo, quienes son los hijos de Eugenio Derbez, sin embargo, el capítulo lo podrán disfrutar sus fans a través de Amazon.

El programa de televisión "De viaje con los Derbez" se estrenó el pasado 18 de octubre contando con 8 capítulos con una duración de aproximadamente media hora, los televidentes descubrirán los secretos de la familia.

