Alessandra Rosaldo dedica tierno mensaje a su esposo Eugenio Derbez

Hace 6 años, estábamos empezando esta aventura. El matrimonio no es fácil, xq no basta con el amor. Se trata d construir una vida, no sólo con buenos momentos, si no con todo lo que nos fortalece. Cada risa y cada lágrima, han hecho q a tu lado valga la pena. Te amo @alexrosaldo pic.twitter.com/zu4THKFGmp