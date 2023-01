Alessandra Rosaldo asegura que siente el dolor de Shakira

Las declaraciones de la cantante han dividido opiniones entre los cibernautas.

Al igual que millones de personas, Alessandra Rosaldo muestra empatía con Shakira, quien recientemente estrenó un tema donde plasma el coraje y la tristeza que siente al haber sido víctima de una infidelidad por parte de Gerard Piqué. En un reciente encuentro con la prensa, la cantante la defendió de las críticas que recibe en redes sociales.

“Puedes sentir tanto el dolor como la fuerza, se siente a la loba y eso me encanta… Uno tiene que estar ahí, en los zapatos del de enfrente para saber, y como ninguno de nosotros estamos en los zapatos de Shakira, no tenemos ninguna autoridad para opinar”, añadió la ex integrante de Sentidos Opuestos.

Pese a que recientemente estrenó un divertido cover de la sesión con Bizarrap, ella asegura que no ha escrito temas para sus ex parejas pero que sí le ha dedicado canciones: “Como yo no soy compositora, no es lo mío, entonces como intérprete claro que ha habido canciones que de repente una se las quiere ir a cantar a ciertas personas”.

¿Alessandra Rosaldo ha sido víctima de infidelidades?

Al igual que la colombiana, Alessandra Rosaldo le ha dedicado canciones a sus ex parejas.

Al ser cuestionada sobre si ella ha descubierto infidelidades, la esposa de Eugenio Derbez asegura que sí lo ha sospechado pero que nunca lo ha confirmado. Sin embargo, ella menciona que es un sentimiento bastante doloroso que no se lo desea a nadie.

“Estoy segura que en algún momento de mi vida me han puesto el cuerno, absolutamente segura, no lo he cachado y no me puedo ni imaginar lo que se siente. Nada más de cuando lo he sospechado, el dolor y la cabeza es horrible”, declaró Alessandra Rosaldo.

Te puede interesar: Alessandra Rosaldo revela los sacrificios que ha hecho por Eugenio Derbez

¿Qué pasó entre Shakira y Piqué?

Tras la mediática separación, ambos han buscado seguir adelante con sus vidas.

Shakira anunció el fin de su romance con Gerard Piqué tras casi doce años de relación y con dos hijos de por medio. Sin embargo, el detalle que llamó la atención es que su ruptura amorosa ocurre entre rumores de infidelidad que involucran a Clara Chía Martí, quien meses más tarde sería presentada como la nueva novia del ex jugador español.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

¡Síguenos en nuestra cuenta de Instagram!

Fotografías: Redes Sociales