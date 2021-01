¡Alerta Tv Azteca! GUAPO cubano vuelve como VILLANO a Televisa

Un guapo actor cubano pone en alerta a Tv Azteca al regresar a las telenovelas de Televisa como villano según de ha dado conocer recientemente y con ello buscan ganar el rating de la competencia.

Se trata del apuesto actor Adrián Di Monte, quien recientemente reveló que volverá a los foros Televisa debido a que obtuvo el papel de villano en el nuevo melodrama Diseñando tu amor, en donde dará lo mejor de su talento actoral.

¿Cuál será el personaje de Adrian Di Monti en Televisa?

Recientemente, el famoso galán cubano, Adrián Di Monte, confesó que volverá a las telenovelas luego de algunos años de ausencia y detalló que será en la nueva producción que se prepara en Televisa.

Según el sitio web de TVNotas, el ganador del Reto 4 elementos se encontró hace unos días con la prensa y aprovechó la entrevista para hablar de su nuevo proyecto en la televisora de San Ángel.

Se ha resaltado que Adrián Di Monti contó que fue llamado para dar vida al papel de villano en el melodrama Diseñando tu amor, que estará producido bajo el mando de Pedro Ortiz de Pinedo y cuya grabación comenzaría a finales del mes de enero, así lo detalló:

Gracias a Dios vamos a estar nuevamente en mi casa Televisa, y de la mano de un gran amigo. Voy a ser el villano d ella historia y es todo lo que les puedo decir por ahora, peor lo que he leído del personaje, está muy padre.

Por si fuera poco el cantante contó que no se siente muy identificado con papeles antagónicos, sin embargo, destacó que disfruta mucho su trabajo: Me ven cara de malo, pero no tiene nada que ver conmigo, es demasiado malo este ‘wey’, pero lo voy a disfrutar muchísimo.

Cabe destacar que Adrián Gómez Rodríguez conocido como Adrián Di Monte es un actor cubano que reside en México. Conocido por su participación en telenovelas como: ¿Quién es quién?, Señora Acero y La doble vida de Estela Carrillo así como ganador de Reto 4 Elementos.

