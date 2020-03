¡Alerta! Ozuna con SÍNTOMAS de Coronavirus preocupa a sus fans

El famoso cantante de música urbana Ozuna celebró este 13 de marzo su cumpleaños número 28 y lo ha hecho como el gran artista que es, pues ha festejado en un yate en algún lugar paradisíaco del mundo.

Luego de ese gran festejo, ahora se ha dado a conocer que Ozuna al parecer está enfermo de gripa, por lo que ha lanzado un video en el que ha agradecido todas las felicitaciones que le enviaron por el día de sus cumpleaños, pero también se mostró algo enfermo.

Ozuna anunció que esta enfermo

Fue a través de una publicación compartida este sábado, el cantautor puertorriqueño contó que tiene “gripe”, y espera que no sea el coronavirus, ya que son pocas las diferencias entre una y otra enfermedad, por lo que acudirá a realizarse el respectivo chequeo.

Pero eso no fue todo pues el intérprete de canciones como Te boté y Adicto agradeció a “Dios” por estas “28 primaveras”, así como a sus fans y equipo de trabajo, quienes lo han apoyado en todo momento.

En la publicación el cantante ha colocado también una descripción que dice: “Gracias a ustedes por hacerme quien soy siempre” y la acompaña con un video en el que se lo ve con un sombrero de cumpleañero.

Ante la posibilidad de que estar contagiado por este virus, el intérprete de "Única" pidió a sus seguidores que se cuiden:

“Estoy en cuarentena, porque no sé si tengo coronavirus. Cuídense mi gente. Pídanle mucho a Dios”.

Hasta el momento Ozuna no ha confirmado si fue o no positivo con el Coronavirus proveniente de China Ozuna no ha confirmado si en efecto está contagiado por el virus de procedencia china.

Cabe mencionar que no hace mucho Ozuna sacó su lado divertido en TikTok y sus videos han causado sensación entre sus fans, al ritmo del merengue, el reguetonero ha conquistado con sus graciosas interpretaciones, que ha publicado en Instagram, donde sus videos han sobrepasado las 4 millones de reproducciones.