Alemán está a unas horas de hacer historia junto a Snoop Dogg

Alemán a unas horas de hacer historia junto a Snoop Dogg

El rapero Erick Alemán compartió un profundo mensaje en su cuenta de Instagram en donde deja ver que se encuentra nervioso y con sentimientos encontrados ya que el día de mañana será épico en su carrera puesto que se estrenará su colaboración junto a Snoop Dogg.

Alemán hará historia

Erick Alemán ha dejado claro que para él esta colaboración es muy importante ya que Snoop Dogg fue una de las personas que más lo inspiraban cuando era menor de edad y tenía el sueño de convertirse en rapero y en un ícono del hip-hop.

Para él era algo imposible pero gracias a su constancia y esfuerzo ha conseguido grabar una colaboración y video junto a este gran rapero originario de California, Estados Unidos.

Alemán a unas horas de hacer historia junto a Snoop Dogg

"Mañana estreno una de las colaboraciones más importantes en mi carrera..."

"Tengo muchos sentimientos encontrados, no me queda más que agradecer a todos los involucrados, los que me brindaron un plato de comida y un techo cuando no tenia nada más que las ganas de salir adelante, dios los bendiga".

¡Llegó la hora de hacer más historia!, finalizó Alemán

Aczino felicitó a Alemán

Aczino es otro de los mexicanos que han puesto el rap mexicano en alto ya que ha concursado en varios torneos de freestyle internacionales y ha ganado excelentes lugares por lo que no podía pasar desapecibido este gran logro de Alemán así que decidió felicitarlo.

"Felicidades hermano. Mañana será un día histórico para el Rap", concretó el freestyler.

Sigue leyendo La Verdad Noticias y entérate de la información más relevante de tus artistas favoritos.

Te recomendamos.- La increíble historia de Erick Alemán; así ha sido su camino a la fama

¿Cuándo llegará la vacuna contra el COVID-19 a México? Síguenos en Google News y mantente informado.