Aleks Syntek se vuelve la burla de TikTok con un video bizarro

Aleks Syntek causó polémica de nuevo en redes sociales y es que en esta ocasión no fue por el caso de acoso por el cual fue señalado en 2018, sino por un video bizarro compartido a través de su cuenta de TikTok, mismo que generó todo tipo de comentarios por parte de los internautas.

Recordemos que en 2020 el cantante reveló que la plataforma de videos cortos no era de su agrado, pues dijo que esta hace perder el tiempo a muchos, y que además puede llegar a dividir a las personas.

Sin embargo, tras arremeter contra TikTok, tal parece que el también compositor cambió de opinión y ahora busca conquistar a sus seguidores volviéndose tiktoker, pero para sorpresa de muchos, el intérprete no tuvo buena aceptación por parte de los internautas.

Captura del Video de TikTok de Syntek

Resulta que el cantante compartió un breve vídeo a través de su cuenta de TikTok en donde reveló que él es el autor del jingle del famoso comercial de una marca de salsa de tomate, que resonó en la televisión mexicana hace más de 15 años.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de los internautas fue el aspecto que lucía el cantante así como sus inesperados gestos, pues a diferencia de otras ocasiones, Sintek apareció vistiendo una camisa con corbata y luciendo unos llamativos lentes en color amarillo mientras comía unas papas fritas.

El aspecto del cantante no pasó desapercibido por parte de los seguidores, quienes reaccionaron con comentarios de todo tipo, recordando incluso, el caso de acoso por el que fue señalado en 2018.

“Está siendo olvidado y eso le está doliendo”... “que miedo me da no parpadea”... “Sus lentes me causaron conflicto”, fueron algunos de los comentarios de los internautas.