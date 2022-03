Aleks Syntek se retracta, deja abierta la posibilidad de cantar reggaetón

Aleks Syntek es uno de los cantautores más populares de México, sin embargo en los últimos años ha estado envuelto en la polémica luego que revelar que odia el reggaetón, calificando las letras de estas canciones como obscenas, pero tal parece que ahora al cantante se ha arrepentido de sus declaraciones y hasta dejó abierta la posibilidad de cantar reggaetón.

El cantante indicó que su postura negativa no es precisamente contra el reggaetón, sino más bien contra la letra de las canciones con “contenido muy explícito” sin importar el género de estas, por lo que considera que este tipo de canciones deben regularse.

En una entrevista para el programa Ventaneando, el yucateco indicó: “Se les han ido las patas, ha habido demasiadas canciones que hablan de sexo explícito y que se exponen en lugar que no deben de ser”.

Reconoció que hay letras de reggaetón con un "mensaje bonito"

Hace unos meses Syntek revelo que odia el reggaetón, por lo que su reciente declaración sorprendió, ya que reconoció que no todo el reggaetón es malo, incluso aseguró que existen algunas canciones de este género con un mensaje bonito, y muestra de ello son los temas de Sabastián Yatra, con quien al parecer podría colaborar en algún momento.

“Es que no toda la música urbana tiene contenido nocivo, hay muchas canciones que tienen un buen mensaje”, agregó.

Syntek indicó que cuando estuvo en medio de la polémica Yatra fue uno de los cantantes que lo defendió. “Hoy viajé en el avión con Sebastián Yatra, y fue alguien que me defendió mucho cuando hablé de ese tema, y lo entendió bien, él lo dijo muchas veces: ‘tiene razón Syntek en el caso de que no se debe exponer la música que no es apta para niños en lugares para niños’”.

Así mismo el cantante yucateco reveló que las críticas que ha hecho al género urbano, lo ha hecho desde la postura de un padre que protege a sus hijos, y no desde su postura cómo artista.

¿Por qué Aleks Syntek se llama así?

El cantante tiene actualmente 52 años de edad

El verdadero nombre del cantante es Raúl Alejandro Escajadillo Peña, sin embargo es conocido en el mundo del espectáculo como Aleks Syntek, y se dice que su nombre artístico derivó de un curioso suceso, al parecer cuándo era jóven Aleks no contaba con el dinero suficiente para comprar un teclado, por lo que solía pedirlos prestados a sus amigos, dicha situación hizo que lo conocieran como “EL sinTeclados”, que después derivó a llamarlo Syntek.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!