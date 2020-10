Aleks Syntek regresa a la música con su nueva canción “La Extinción de las especies”

El cantautor yucateco Aleks Syntek se dio una pausa en la música desde hace 3 años, y no es que este famoso no siguiera involucrado en lo que más le apasiona, sino que no ha sacado canciones desde entonces.

Sin embargo, ahora ha decidido regresar a la industria con un nuevo sencillo, que formará parte de su nuevo álbum “Anatomía del amor”, el cual estará saliendo en los próximos meses, pero no sin antes darnos un adelanto.

Fue a través de su cuenta de Instagram quien dió el anuncio de su nueva canción, y aseguró estar contento de estar nuevamente en las listas de “novedades”, pues si bien su música nunca se ha dejado de escuchar, ha sido momento de dar un toque fresco a sus playlist.

“Hay ropa nueva y puedes encontrarla en @spotifymx! Ponle play a la lista de Novedades de Rock y cuéntame que te parece La extinción de las especies" dijo el famoso.

Aleks Sintek y su canción con causa

La canción del interprete yucateco lleva un mensaje muy importante entre sus letras, y es la necesidad que hay actualmente de cuidarnos entre nosotros y preservar la vida, no solo de los seres humanos, sino de todas las especies, por lo que invita a poner de nuestra parte para decirle “No” a la extinción de las especies.

Esta canción fue escrita en sus momentos de trabajo durante la pandemia, pues el confinamiento ayudó a darle tiempo suficiente para componer varias canciones que vendrán incluidas en su nuevo álbum, del cual aún no tenemos fecha de salida, pero que ya sus fans esperan con ansias.

¿Te gustan las canciones de Aleks Syntek?, ¿Te gustó su nueva canción “La extinción de las especies?, ¿Te gustaría que el yucateco saque un nuevo albúm? platícanos tu respuesta en los comentarios.

