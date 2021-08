El cantante Aleks Syntek se convirtió en tema de conversación en las redes sociales luego de que se publicara la entrevista que ofreció a Yordi Rosado para su canal de YouTube, en la cual abordó diversos temas, incluyendo la vez que fue acusado de acosar a un joven británico en Instagram hace más de tres años.

De acuerdo a sus declaraciones, mismas que puedes ver a partir del minuto 55:08 del siguiente video que La Verdad Noticias trae para ti, el artista de hoy 51 años continúa negando que él haya acosado a aquel joven: “Yo negué y niego categóricamente haber hecho cualquier cosa negativa… No soy una persona peligrosa”.

El cantante habló del polémico momento en entrevista con Yordi Rosado para YouTube.

Asimismo, el intérprete de ‘Sexo, pudor y lagrimas’ considera este escándalo como un capítulo muy triste en su carrera musical, pues asegura que no le dieron el beneficio de la duda, además de que sus hijos, su esposa y su madre se vieron afectados, lo cual le hizo sentirse mal: “La pasé muy mal, a nivel emocional fue horrible ver las notas que ponían”.

Eso sí, aclaró que nunca pisó un juzgado ya que nunca hubo una acusación legal. De igual manera mencionó que México le mostró su apoyo ante esta acusación: “No pasó nada real, yo creo que el público mexicano no se la compró, pero en el extranjero me hicieron mucho daño”.

Tuvo varios errores en aquel entonces

El cantante, quien acaba de celebrar 3 décadas en la música, aseguró que no se acuerda de haber hablado con él, pero admitió que tuvo muchos errores al momento de abordar esta polémica: “Soy muy pend*jo usando las redes y la cagué horrible porque mis asesores me dijeron quédate callado y niega categóricamente, tú no hiciste nada, y mándalo al demonio”.

Además de no sentir el respaldo de su equipo de trabajo ni de su disquera, Aleks Syntek finalizó diciendo que su vida altruista se vio afectada: “Se me cayeron conciertos, estaba ayudando a varias organizaciones de ayuda para los niños porque soy muy activista… Todo eso se me acabó porque ‘cómo el acosador va a andar haciendo conciertos para niños”.

¿Qué le pasó a Aleks Syntek?

En 2018 se dio a conocer que el cantante "acoso" a un joven británico en Instagram.

En octubre del 2018 se dio a conocer que Lemon Brick, un joven originario de Manchester, Inglaterra, publicaba en Instagram algunos screenshots de la conversación que tuvo con el cantante Aleks Syntek, a quien acusó de haberlo acosado por llamarlo “lindo” y “sexy”, lo cual no le pareció correcto ya que él era un hombre casado y con hijos.

Fotografías: Redes Sociales