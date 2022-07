Aleks Syntek destrozó la presentación de Mónica Naranjo en La Academia

La Academia 20 años presentó su octavo concierto que trajo consigo la eliminación de Isabela luego de una noche muy desafortunada en la que ella y al menos otros cinco alumnos pudieron ser los eliminados por su pésima actuación, algo que dejó al panel de críticos muy encendidos hasta el punto de que la maestra Guille y el director Alexander Acha salieron mal parados.

Por otro lado, en las redes externaron su apoyo ya que minutos antes las alumnas Cesia y Fernanda intentaron rendirle un homenaje a la cantante y compositora de música grupera Ana Bárbara, pero el resultado fue desastroso y aunque Ana Bárbara intentó calmar los ánimos,

Pero entre la polémica Lolita Cortés y Arturo López Gavito acabaron con las dos jóvenes, con la maestra Guille (la coreógrafa), y hasta con la propia Ana Bárbara en el caso de Gavito, que la señaló palabras más, palabras menos, de no funcionar como crítica, ya que disfrazó sus comentarios por no lastimar a las chicas, pero eso no les ayudó.

Ana Bárbara agradece homenaje en La Academia

¿Qué pasó en el escenario de La Academia? Cesia y Fernanda rindieron homenaje a la música de nuestra querida Ana Bárbara.

A pesar de toda la polémica, la bella Ana Bárbara fiel a su costumbre como buena persona que es, agradeció el homenaje de ambas chicas y le pidió a Gavito que no se metiera con ella, en tanto, Lola Cortés criticó muy fuertemente a la maestra Guille y a la producción por meter a bailarines tan malos y no contar con una producción de la altura de un proyecto como La Academia.

Aleks Syntek destrozó a Mónica Naranjo

Lo más esperado de la noche fue el regreso de Mónica Naranjo a un escenario televisivo en México, pero terminó siendo una grosería con la voz del “mentor” de La Academia, Aleks Syntek que destrozó los temas de la española con gritos y desafinaciones horribles y además le cambió la letra a uno de sus temas icónicos lo que generó una andanada de críticas en redes sociales y memes para pedir que por favor no vuelva a cantar en el escenario.

Cabe destacar que para la talentosa Mónica Naranjo, en el momento que tomó el micrófono y se hizo dueña del escenario, los ánimos cambiaron e incluso se ganó el corazón y la buena vibra de los críticos, especialmente de Ana Bárbara, algo que la española agradeció al final pidiéndole a Ana Bárbara que se casara con ella.

