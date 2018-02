Aleks Syntek aclara que no está en contra de algún género musical

Luego del escándalo que inició Aleks Syntek en Twitter porque catalogaron su música para godínez, dijo que no está en contra de algún género musical.

'Aclarando su confusión, no estoy en contra de ningún género musical concretamente, como padre de familia con hijos de menores de edad estoy en contra de que la mísica de contenido pornográfico y explícito, sea tocada en todos lados a todas horas. Gracias por leer mi punto de vista'.

Aclarando su confusión, no estoy en contra de ningún género musical, concretamente como padre de familia con hijos menores de edad estoy en contra de que la música de contenido pornografico y explícito sea tocada en todos lados a todas horas. Gracias por leer mi punto de vista — Aleks Syntek (@syntekoficial) 17 de febrero de 2018

Esto fue lo que escribió el famoso en su cuenta. También en otro tuit en el que se disculpa con los ofendidos, pues el cantante no sabía qué significaba el término 'godínez'.

Yo no sabia lo que significaba el término “Godinez” pero considero que mi música es para todo público, no solamente oficinistas. Una disculpa a quienes se ofendieron — Aleks Syntek (@syntekoficial) 17 de febrero de 2018

Asimismo, el intérprete consideró que no insultó a nadie ni mucho menos menospreció; resaltó que en todo caso había ofrecido disculpas y si alguien no lo aceptaba, ya no podía hacer nada.

Vuelvo a aclarar, para mi “Godinez” era el compañero de banca del chavo del 8 , considero que en ningún momento insulté o menosprecie a nadie, aun así ya pedí disculpas sinceras. Aquel que no quiera aceptarlas ya no está en mis manos resolverlo. Gracias por leerme — Aleks Syntek (@syntekoficial) 17 de febrero de 2018

Aleks pidió a sus seguidores que le aclaren la diferencia entre godínez y Gutierritos, pues se sentía muy confundido. Según, para él era el compañero de banca del chavo del 8.

¿Alguien podría aclararme la diferencia entre “Godinez” y “Gutierritos”?

créanme que ahora si me tienen muy confundido

Para mi “Godinez” es el compañero de banca del chavo del 8 pic.twitter.com/2ZfbPDXcwl — Aleks Syntek (@syntekoficial) 17 de febrero de 2018

Ayer el usuario de Twitter, Christian Cruz, hizo que Alesk Syntek se enfurezca y haga un comentario muy polémico que llegó a UNICEF, organización de la que es embajador.

'Sé que la múscia Godínez por excelencia es la de Luis Miguel, pero estoy entre poner música de @syntekoficial o @AlexUbagooficial ¿a quién recomiendan escuchar en la oficina? @MundoGodinez', cuestionó el chico.

Sé que la música Godínez por excelencia es la de Luis Miguel pero estoy entre poner música de @syntekoficial o @AlexUbagoficial ¿a quién recomiendan escuchar en la oficina? @MundoGodinez — Christian Cruz (@ChristianCruzB) 15 de febrero de 2018

Ante este mensaje, el cantante respondió:

'Con qué música cree que alguien se envolvería para ir a secuestrarte o violar a una persona: Emmanuel, Syntek o Farruco o Bad Bunny. El problema es que es de delincuentes, piénsalo!

Con que música crees que alguien se envalentonaría para ir a secuestrarte o violar a una persona: Emmanuel, Syntek o Farruco o bad bunny . El problema de la música de ahora es que es de delincuentes, piensalo! — Aleks Syntek (@syntekoficial) 16 de febrero de 2018

Otro internauta trató de defender al sujeto que hizo la cuesta con este mensaje:

'Pero por qué la agresión Syntek? el pobre sólo hacía una pregunta godín'.

Y sin dudarlo, el interprete explicó:

'Fue porque considero que llamarle música de godínez es bullyns aquí y en China, a ver dile a Coldplay que su música es de godínez a ver qué cara te ponen, tengo derecho a réplica'.

Estas respuestas hicieron que más seguidores de la red comenzaran a defender géneros musicales y cuestionar al cantante, quien seguía descalificando al género urbano.