Aleks Syntek HUMILLA a Bad Bunny en entrevista ¿Qué dijo?

Para nadie es un secreto que Aleks Syntek y el reggaetón no se llevan bien, pues en más de una ocasión el cantante ha dejado muy claro que el género urbano no es lo suyo e incluso ha arremetido en contra de los reggaetoneros al llamarlos vulgares y misóginos.

Ahora y tras dos años de haber causado polémica en redes sociales por estas declaraciones, Aleks Syntek volvió a arremeter en contra del reggaetón, pero lo que llamó la atención fue que humilló sin piedad a Bad Bunny, quien es considerado uno de los máximos exponentes de este género.

Bad Bunny se ha convertido en uno de los exponentes más importantes del género urbano.

Todo esto sucedió durante el último video que ‘El Escorpión Dorado’ compartió en su cuenta de Youtube, en el cual estuvo Aleks Syntek como invitado para presentar su más reciente disco ‘La extinción de las especies’; sin embargo, al ser cuestionado sobre la música actual, el cantante aseguró que los compositores de hoy en día no saben escribir.

“Me ha tocado revisar la letra de algunas propuestas y digo, 'No manches, sacaste las rimas de ahí del diccionario de rimas' en internet. Pasa mucho sobre todo en el urbano que ponen un ching* de cosas aunque no digan nada”, señaló Aleks Syntek.

"Bad Bunny no hace música", asegura Aleks Syntek

Aleks Syntek hace fuertes declaraciones en contra de Bad Bunny y el reggaetón.

Pero antes de que Aleks Syntek terminara de hablar, ‘El Escorpión Dorado’, famoso youtuber conocido por entrevistar a celebridades desde su auto, lo interrumpió para hacerle una advertencia: "Con Bad Bunny no te vas a estar metiendo", a lo que el cantante respondió: “No, no hable de él. No hablé de él porque a eso no se le puede llamar música”.

El también compositor reveló también que cuando criticó por primera vez el reggaetón, todos los fanáticos de este tipo de música se unieron para atacarlo.

“Todos los reggaetoneros se pusieron de acuerdo para mandarme heces fecales a mis redes sociales”, añadió Aleks Syntek.

Aleks Synteks confesó además que, aunque realmente no le gustan los mensajes que se dan en este tipo de canciones, al principio sus comentarios fueron de "cotorreo"; sin embargo estos fueron tomados muy en serio, tanto que así que lo hicieron famoso en todo el continente americano, pero por las razones equivocadas.

Fotografías: Instagram