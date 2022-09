Alejandro Tommasi, orgulloso de ser pansexual a sus 64 años de edad

Las declaraciones del actor causaron controversia entre los usuarios de las redes sociales.

Alejandro Tommasi reveló en un reciente encuentro con la prensa que a sus 64 años de edad se considera una persona pansexual, declaraciones que causaron gran revuelo entre los cibernautas y que convirtieron al actor en tema de conversación en las redes sociales.

“Los términos han cambiado, soy pansexual… Yo me voy por una persona que me trate bien, que me quiera, que me ame”, aseguró frente a los reporteros que lo esperaban a la salida de la presentación de la obra de teatro ‘Lagunilla, mi barrio’, la cual cuenta con la participación de Ariel Miramontes, Maribel Guardia y Violeta Isfel.

Recordemos que fue en 2020 que el actor reveló al programa Hoy que él no quería que sus preferencias sexuales se hicieran públicas, mismas que guardó en secreto durante varias décadas por temor al que dirán. Sin embargo, la polémica con su ex esposo Óscar Ruiz lo obligó a hablar del tema.

¿Enamorado de Carmen Salinas y Laura Flores?

El actor confesó su atracción por Laura Flores y Carmen Salinas.

Para dejar en claro que él ahora se enamora de la persona que lo trate bien y deja de lado la sexualidad, Alejandro Tommasi puso de ejemplo a Carmen Salinas y Laura Flores. Por último, aseguró que no está dispuesto a debutar en la plataforma de OnlyFans y que ha recibido varias propuestas indecorosas, mismas que ha rechazado de manera respetuosa.

“Osea yo me hubiera casado con Carmen Salinas, porque me trataba bien, porque era un amor conmigo… Laura Flores ya está casada, si no me la robaba”, dijo Alejandro Tommasi.

¿Cuántos años tiene Alejandro Tommasi?

Hoy en día, el actor demuestra su talento dentro de la cadena Telemundo.

Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, Alejandro Tomassi tiene 64 años de edad. El actor nacido en la CDMX inició su carrera en 1982 y hoy en día es recordado por sus excelentes interpretaciones como villano en diversas y exitosas producciones de Televisa.

