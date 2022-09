Alejandro Tommasi le dice no a OnlyFans, dice que solo es para quien no trabaja

Las declaraciones del actor han causado controversia en redes sociales.

Alejandro Tommasi dividió opiniones en las redes sociales con una controversial declaración que hizo en un reciente encuentro con la prensa, a quienes les aseguró que nunca debutará como creador de contenido en OnlyFans por considerarla una plataforma destinada para gente que no tiene trabajo.

Todo comenzó cuando el actor confesó que es muy asediado en las redes sociales, en donde recibe todo tipo de propuestas y fotos por parte de sus fans, mismas que rechaza sin ser grosero y sin faltarle el respeto a nadie. Al ser cuestionado sobre si estaría dispuesto a seguir los pasos de sus colegas y vender contenido en Internet, él dijo que no.

“No, el OnlyFans pienso que es para gente que no tiene trabajo y yo tengo mucho trabajo”, declaró el actor, quien asegura que tiene la agenda tan ocupada en el cine, el teatro y la televisión que ni siquiera ha pensado en ganar dinero creando contenido erótico. Recuerda que Tábata Jalil es otra celebridad que le ha dicho no a su debut en dicha plataforma.

Alejandro Tommasi se declara pansexual

El actor vivió una tormentosa relación con Óscar Ruíz, misma que terminó en problemas legales y acusaciones difamatorias.

Por otro lado, el actor reveló que ahora se considera pansexual, lo que significa que siente atracción sexual, romántica y/o emocional hacia otras personas independientemente de su sexo o identidad de género. Recordemos que él no ha tenido problema en hablar de su gusto por los hombres, aunque su experiencia en el amor no ha sido del todo buena.

“Sí yo siempre les he dicho que los términos han cambiado y ahora soy pansexual. Me voy por una persona que me trate bien, que me quiera, que me ame… Uno se enamora de la persona, no tanto de la sexualidad”, declaró Alejandro Tomassi, quien incluso aseguró que no descartaría la idea de casarse con Laura Flores o la fallecida Carmen Salinas.

¿Cuántos años tiene Alejandro Tommasi?

Hoy en día, el actor demuestra su talento dentro de la cadena Telemundo.

Alejandro Tomassi nació el 14 de agosto de 1957, por lo que ahora tiene 64 años de edad. Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, el actor inició su carrera en 1982 y hoy en día es recordado por sus excelentes interpretaciones como villano en diversas producciones de Televisa.

